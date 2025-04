Premier League-club meldt zich bij clubloze Giovanni van Bronckhorst

Leeds United verzekerde zich vorige week van promotie naar de Premier League. De Duitser Daniel Farke staat als trainer aan de basis van het succes, maar gaat mogelijk niet met the Whites mee naar het hoogste niveau van Engeland. Leeds denkt erover na om een trainerswissel toe te passen, zo weet The Guardian.

Medewerkers van 49ers Enterprises, het consortium dat eigenaar is van de geschiedenisrijke club, betwijfelen of Farke de juiste man is om Leeds te managen in de Premier League, ondanks dat hij ze naar de promotie leidde.

De eigenaren van Leeds hebben grootse plannen met de club. De promovendus moet op termijn een top 10-club worden op het hoogste Engelse niveau en de vraag is of Farke, die in 2020 uit de Premier League degradeerde met Norwich City, de aangewezen man is om aan het roer te staan van dat project.

Leeds sorteert in ieder geval voor op een vertrek van Farke en legde reeds contact met een drietal potentiële opvolgers: Giovanni van Bronckhorst, Roger Schmidt en Davide Ancelotti, de zoon en assistent van huidig Real Madrid-oefenmeester Carlo Ancelotti.

Van Bronckhorst is clubloos sinds zijn gedwongen vertrek bij Besiktas in november vorig jaar. Hij was pas vijf maanden in dienst bij de Turkse topclub.

Schmidt was voor het laatst hoofdtrainer bij Benfica, dat afscheid van hem nam na vier competitiewedstrijden in het huidige seizoen. Sindsdien werd hij aan verschillende clubs gelinkt - recent nog aan RB Leipzig - maar ging hij nergens aan de slag.

De pas 35-jarige Davide Ancelotti was nog nooit hoofdtrainer. Sinds de zomer van 2021 is hij de rechterhand van zijn vader bij Real Madrid, nadat hij dit eerder was bij Everton en Napoli.