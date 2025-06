'Premier League-club meldt zich bij Ajax-target Raúl Moro; dit bedrag wil Real Valladolid ontvangen'

Ajax krijgt concurrentie van onder meer Wolverhampton Wanderers in de strijd om Raúl Moro, zo meldt Matteo Moretto. De Amsterdammers hebben momenteel wel de beste papieren om de 22-jarige linksbuiten over te nemen van Real Valladolid, klinkt het. Moro moet iets meer dan tien miljoen euro kosten.

Mike Verweij meldde woensdagmiddag al dat Ajax een persoonlijk akkoord heeft bereikt met Moro. De rechtspoot is een contract tot medio 2029 overeengekomen met de recordkampioen.

Ajax diende deze week een nieuw bod in, maar volgens De Telegraaf is het een complicerende factor dat de Spaanse club op het punt staat een nieuwe eigenaar te krijgen. Toch heeft de recordkampioen vertrouwen in een goede afloop.

Moretto meldt woensdagavond dat verschillende clubs, waaronder Wolves, zich ‘de afgelopen uren’ bij de speler hebben gemeld. Ajax heeft wel nog steeds de beste papieren, aldus de journalist.

Moro kwam dit seizoen tot vier goals en vijf assists in 33 duels in LaLiga. Het was echter onvoldoende om Valladolid voor het hoogste niveau te behouden.

Momenteel is Moro met de beloftenploeg van Spanje actief op het jeugd-EK. De linksbuiten is belangrijk voor zijn team en gaf twee assists in drie groepsduels: één tegen Italië (1-1) en één tegen Roemenië (2-1 winst).