Premier League lonkt voor Ramaj nu basisplaats bij Ajax op de tocht staat

Het nieuws dat Diant Ramaj mogelijk op de bank beland bij Ajax, heeft ook het buitenland bereikt. De Italiaanse journalist Luca Bendoni, die deel uitmaakt van het verslaggeversteam van Gianluca Di Marzio van de Italiaanse tak van Sky Sport, meldt dinsdag op X dat clubs uit LaLiga en de Premier League de situatie rondom Ramaj in de gaten houden.

Bendoni schrijft dat diverse, niet nader genoemde clubs uit Spanje denken aan een huurdeal voor de doelman van Ajax. Chelsea zou zelfs al hebben geïnformeerd in Amsterdam naar de mogelijkheden over een zomertransfer voor de keeper die nog vier jaar vastligt bij Ajax.

Het is nog niet duidelijk of Chelsea serieus overweegt om een eerste bod uit te brengen op Ramaj. Dat de Londense club het keepersgilde wil versterken, is wel duidelijk. Andriy Lunin (Real Madrid) is een optie, al kost de doelman wel 30 miljoen euro. The Blues proberen deze vraagprijs te verlagen door Kepa Arrizabalaga aan te bieden als ruilmiddel.

Chelsea kijkt naast Ramaj naar meerdere opties op de zomerse transfermarkt. Manager Enzo Maresca wil de concurrentie voor eerste doelman Robert Sánchez vergroten en denkt daarbij volgens Fabrizio Romano onder meer aan Villarreal-keeper Filip Jörgensen.

Op het lijstje van Maresca, die het stokje bij Chelsea overnam van Mauricio Pochettino, prijkt ook de naam van Mads Hermansen. De 23-jarige doelman staat sinds vorig jaar onder contract bij Leicester City, de voormalig werkgever van Maresca.

Remko Pasveer lijkt onder Francesco Farioli een streepje voor te hebben op Diant Ramaj als eerste keeper van Ajax, zo meldtdinsdag. Daardoor zou een uitgaande transfer van de 22-jarige doelman uit Duitsland volgens journalist Tim van Duijn zelfs niet meer onbespreekbaar zijn.

Volgens Van Duijn dreigt Ramaj opnieuw op de bank te belanden bij Ajax. “Dat niet Ramaj, maar Pasveer afgelopen zaterdag bij de 'A-ploeg' van Farioli onder de lat stond, was een signaal dat de voorkeur van de Italiaan uit lijkt te gaan naar laatstgenoemde keeper.”

De journalist rept over een ‘nieuwe tik’ voor Ramaj, wiens situatie lijkt te veranderen. “Tot voor kort was Ramaj niet te koop, maar door zijn dreigende reserverol is een verkoop voor 31 augustus ineens niet meer onbespreekbaar. Die zou Ajax bovendien extra financiële middelen geven om op de transfermarkt meer te kunnen doen”, aldus Van Duijn.

