Prachtige treffer Callum Wilson draagt bij aan flinke uitzege Newcastle United

Donderdag, 27 april 2023 om 22:41 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 22:47

Newcastle United heeft donderdagavond gedaan wat het moest doen in de strijd om een Champions League-ticket. De ploeg van Eddie Howe won op bezoek bij het in degradatiegevaar verkerende Everton met 1-4. De mooiste treffer was de 0-3 van Callum Wilson een kwartier voor tijd. Door de zege blijft Newcastle op de derde plek van de Premier League staan. Tegelijkertijd won AFC Bournemouth, door een treffer van Marcus Tavernier, met 0-1 op bezoek bij hekkensluiter Southampton.

Everton – Newcastle United 1-4

Newcastle, waar Sven Botman opnieuw in de basis stond en voormalig Eredivisionist Alexander Isak juist genoegen moest nemen met een plek op de bank, had het moeilijk in de eerste helft. Everton was dreigender en was via schoten van Idrissa Gueye en Dwight McNeil gevaarlijk, maar Nick Pope bracht redding. Na een klein half uur was het aan de andere kant van het veld wél raak: een schot van Joelinton werd nog gekeerd door Jordan Pickford, maar uit de rebound tikte Wilson de 0-1 binnen. Vlak voor rust leek Everton via Dominic Calvert-Lewin op gelijke hoogte te komen, maar hij bleek nipt buitenspel te staan.

GOAL | Everton 0-3 Newcastle | Callum Wilsonpic.twitter.com/IHmrime3Bm — VAR Tático (@vartatico) April 27, 2023

Ook in de tweede helft was Everton enkele keren gevaarlijk, met name via Calvert-Lewin. Opnieuw was het echter Newcastle dat scoorde: enkele minuten nadat een volley van Joe Willock nog stijlvol werd gered door Pickford, legde diezelfde middenvelder de bal vanaf de achterlijn op het hoofd van Joelinton, die binnenkopte. De bezoekers hadden de smaak te pakken en kwamen in de 75ste minuut op 0-3 via Wilson, die de bal van zeventien meter schitterend de kruising in krulde. Via Steven McNeil, wiens corner in één keer binnenvloog, werd het nog 1-3, maar een minuut later zorgde Jacob Murphy voor de definitieve beslissing. Hij tikte de bal na uitstekend voorbereidend werk van invaller Isak voor open doel binnen: 1-4.

Southampton – AFC Bournemouth 0-1

Beide teams waren in de eerste helft dicht bij de openingstreffer. Namens Southampton raakte Adam Armstrong de paal, enkele minuten later werd het doelpunt van Bournemouth-back Matías Viña afgekeurd wegens buitenspel. Vlak na rust werd de score wél geopend, toen Tavernier naar binnen kapte en door een woud van benen raakschoot: 0-1. Vlak voor tijd leek Southampton via Ché Adams nog een punt te redden, maar vanwege buitenspel werd zijn doelpunt afgekeurd. Bournemouth klimt door de zege naar de veertiende plaats, Southampton blijft laatste.