Prachtige beelden uit Rotterdam: duizenden feesten in de Hofpleinfontein

Zondag, 14 mei 2023 om 19:38 • Jonathan van Haaster

Na de 3-0 zege op Go Ahead Eagles was het zondag officieel: Feyenoord is voor de zestiende keer in zijn geschiedenis landskampioen van Nederland geworden. In De Kuip is het feest losgebarsten, maar ook elders in de stad is de euforie groot. Onder meer bij de Hofpleinfontein wordt de titel groots gevierd, blijkt uit beelden van RTV Rijnmond.