Prachtige beelden: Minteh gaat te voet naar huis en wordt luidkeels toegezongen

Yankuba Minteh is zondagavond als een held onthaald in Rotterdam. Na afloop van de 6-0 zege op Ajax, waarin hij twee keer wist te scoren, is op beelden te zien dat de vleugelspeler te voet naar huis gaat en luidkeels wordt toegezongen door de Feyenoord-aanhang.

Minteh was zondag aardig op dreef met twee doelpunten in De Klassieker. Na afloop van de wedstrijd is te zien hoe hij lopend het stadion verlaat, waarbij Feyenoord-supporters hem toejuichen. Daarbij was ‘Olé, olé, Minteh’ te horen.

Eerder werd al bekend dat Minteh in Nederland niet over een rijbewijs beschikt. De huurling van Newcastle United woonde twee jaar geleden nog in Gambia, dat volgens hem te boek staat als een fietsland. Zodoende heeft de negentienjarige aanvaller, die de laatste weken uitstekend in vorm is, geen haast met het halen van zijn rijbewijs.

