Prachtige affiches in Europa: Arsenal wacht loodzwaar examen in Manchester

De topcompetities in Europa naderen langzamerhand hun ontknoping en iedere week worden de belangen groter. Of het nu gaat om degradatie, het kampioenschap of een Europees ticket: de spanning is voelbaar. Voetbalzone werpt een blik op de Wedstrijden van de Week in de top vijf competities van Europa: de Premier League, LaLiga, Serie A, Bundesliga en Ligue 1. Dit weekend staan er meerdere droomaffiches op het programma, waaronder Manchester City - Arsenal en Bayern M√ľnchen - Borussia Dortmund.

Manchester City - Arsenal (Zondag, 17:30 uur. Uitzending: Viaplay)

Manchester City - Arsenal zou zomaar eens de geschiedenisboeken in kunnen gaan als een van de meest memorabele Premier League-wedstrijden van de laatste jaren. De twee ploegen laten bij vlagen oogstrelend voetbal zien en de situatie op de ranglijst geeft deze topwedstrijd nog wat extra's. Arsenal staat eerste, Manchester City derde. Het verschil tussen beide ploegen: één punt. Tussen die twee ploegen staat Liverpool, dat net als Arsenal 64 punten heeft.komen eerder die dag in actie tegen Brighton & Hove Albion en kunnen bij een zege rustig achteroverleunen.

Pep Guardiola zal zich tijdens de interlandperiode en daarna flink zorgen hebben gemaakt over zijn defensieve opties tegen Arsenal. De oefenmeester zag zowel Kyle Walker als John Stones uitvallen bij Engeland. "Kyle's blessure is serieuzer dan die van John, maar beide spelers zullen niet beschikbaar zijn", vertelde Guardiola vrijdag op de persconferentie. De coach wist nog niet te melden hoeveel wedstrijden zij moeten missen.

Ook Mikel Arteta keek met de nodige zorgen naar de interlandperiode. Zo liep Bukayo Saka een hamstringblessure op, waardoor hij tegen zowel tegen Brazili√ę als Belgi√ę niet in actie kwam. Saka werd teruggestuurd naar Arsenal, waar hij de training voor de clash in Manchester moest laten schieten. "Maar er is een kans", was Arteta desondanks hoopvol. Die kans geldt voor ook Gabriel Martinelli en Gabriel Magalh√£es, die ook niet helemaal fit zijn.

Het treffen tussen Manchester City en Arsenal wordt ook een clash tussen Guardiola en Arteta. Laatstgenoemde was jarenlang de rechterhand van Guardiola in het Etihad Stadium en kent Manchester City dan ook door een door. Arteta heeft Arsenal sinds zijn komst naar het Emirates Stadium langzamerhand klaargestoomd voor een titelrace, waarin de Londenaren sterker dan bijna ooit voor de dag komen. Twintig jaar nadat het Invincibles-team de titel veroverde, lonkt een nieuw droomscenario voor Arsenal.

Pep Guardiola en Mikel Arteta: rivalen en boezemvrienden.

Real Madrid - Athletic Club (Zondag, 21:00 uur. Uitzending: Ziggo Sport Select)

De Real Madrid-supporters die aanwezig waren bij de interland tussen Spanje en Brazili√ę hebben weinig hoeven missen van hun helden. Vin√≠cius J√ļnior maakte tegen Spanje de aansluitingstreffer (2-1), waarna Endrick voor de 2-2 tekende in het duel dat uiteindelijk in 3-3 eindigde. Met name Endrick deed zich in de interlandperiode gelden. De zeventienjarige aanvaller, die in juli naar Real Madrid komt, maakte op Wembley al de enige treffer tegen Engeland en maakte ook grote indruk in Santiago Bernab√©u, waar hij voor het eerst in schitterde.

Nog zonder Endrick, maar met Vin√≠cius, Rodrygo en Jude Bellingham treedt Real Madrid aan tegen Athletic Club. Bellingham kwam voor het laatst op 6 maart in actie voor Real Madrid en moest daarna twee wedstrijden brommen voor zijn rode kaart in het competitieduel met Valencia het weekend daarvoor. Bellingham, die tegen Belgi√ę diep in blessuretijd voor de verlossende gelijkmaker tekende (2-2), is tegen Athletic Club klaar voor zijn rentree.

Real Madrid staat acht punten voor op FC Barcelona en koerst dan ook op de landstitel af. Athletic Club staat knap vierde en zal er alles aan doen om de titelstrijd onbewust weer spannend te maken. De Basken kunnen de punten bijzonder goed gebruiken nu zij met Atlético Madrid verwikkeld zijn in de strijd om plek vier. De voorsprong van Athletic Club op Atlético Madrid bedraagt één punt.

Het zijn spannende weken voor Athletic Club, dat na de wedstrijd tegen Real Madrid een week de tijd heeft om zich voor te bereiden op de Copa del Rey-finale tegen RCD Mallorca. In Bernab√©u moet Athletic het in ieder geval stellen zonder de aan zijn hamstring geblesseerde Yuri Berchiche. De inzetbaarheid van Aitor Paredes, Ander Herrera en I√Īigo Ruiz is nog onzeker. In de defensie zal Dani Vivian ongetwijfeld aan de aftrap verschijnen. Vivian maakte in de interlandperiode zijn debuut voor Spanje.

Endrick: de toekomstige ster van Real Madrid?

Bayern M√ľnchen - Borussia Dortmund (Zaterdag, 18:30 uur. Uitzending: Viaplay)

Waarde laatste jaren bekendstond als-wedstrijd met het oog op de landstitel, is dit seizoen alles anders. Bayern moet de landstitel dit seizoen zo goed als zeker laten aan het nog ongeslagen Bayer Leverkusen, terwijl Dortmund teleurstelt met een vierde plaats. Reden tot hoop is er gezien de resultaten in de afgelopen weken wel degelijk. De ploeg van Edin Terzic won zijn laatste drie Bundesliga-duels en wist tussendoor ook PSV uit te schakelen in de achtste finales van de Champions League.

Bayern kent voor zijn doen een uitermate slecht seizoen met de huidige tweede plaats in de Bundesliga. Het gat van tien punten met koploper Leverkusen is van ongekende proporties, al presteert Leverkusen met 22 overwinningen, 4 gelijke spelen en nul nederlagen fenomenaal. Bayern, dat net als Dortmund bij de laatste acht in de Champions League zit, kijkt al vooruit naar volgend seizoen en liep een blauwtje bij Xabi Alonso, die heeft besloten bij Leverkusen te blijven.

Bayern is hard op zoek naar een opvolger van trainer Thomas Tuchel, die eerder al aankondigde na dit seizoen op te zullen stappen. Onder de oefenmeester is Bayern de laatste weken in wat rustiger vaarwater terechtgekomen met zeges op SV Darmstadt en FSV Mainz in de Bundesliga en Lazio in de Champions League. Tot het volgende seizoen begint zal Bayern in Europa zijn seizoen goed willen afmaken. In de Bundesliga valt er weinig eer meer te behalen, al zal men in M√ľnchen rekening willen blijven houden met een wonder, zoals eigenlijk alleen Bayern die weet te realiseren.

Goed nieuws voor Bayern tegen Dortmund is de inzetbaarheid van Harry Kane. De talisman in de voorhoede botste tegen Darmstadt op vervelende wijze tegen de paal en moest het Engelse nationale team verlaten vanwege een enkelblessure. Kane was tegen zowel Brazili√ę als Belgi√ę niet inzetbaar en besloot vroegtijdig terug te keren naar Bayern. Tuchel bracht deze week het verlossende nieuws: Kane is inzetbaar tegen Dortmund. Kane staat momenteel op het duizelingwekkende aantal van 31 competitietreffers. Slechts tien minder dan Robert Lewandowski, die in het seizoen 2021/22 41 Bundesliga-goals maakte en daarmee de recordhouder is.

Aan de kant van Dortmund lijkt de basisplaats van Ian Maatsen dit seizoen niet meer serieus in gevaar te komen. De linksback zag concurrent Ramy Bensebaini bij de nationale ploeg van Algerije een knieblessure oplopen, waarmee zijn seizoen ten einde kwam. Er was ook goed nieuws voor die Borussen, die weer kunnen beschikken over Sébastien Haller. De Afrika Cup-winnaar met Ivoorkust kwam niet geheel fit terug van het continentale toernooi en al snel werd duidelijk dat hij last had van een opspelende enkelblessure. Daar is hij nu van hersteld.

Weet Harry Kane het record van Robert Lewandowski te verbreken?

Napoli - Atalanta (Zaterdag, 12:30 uur. Uitzending: Ziggo Sport Select)

Voor zowel Napoli als Atalanta staat er bijzonder veel op het spel. Napoli staat momenteel zevende, op negen punten van het als vierde geklasseerde Bologna. Alsnog kans willen blijven maken op Champions League-voetbal, moet het absoluut winnen van Atalanta. Een zege zou waarschijnlijk alsnog onvoldoende zijn om aan het einde van de rit het miljardenbal in te mogen, maar de kans op een Europees ticket wordt daarmee wel aanzienlijk groter.

Goed voor het vertrouwen van de regerend landskampioen is het knappe punt dat het pakte op bezoek bij de aanstaand landskampioen Inter (1-1). De aanstelling van Francesco Calzona lijkt hoe dan ook een goed besluit te zijn geweest van Napoli, dat in zijn laatste zeven wedstrijden onder de oefenmeester slechts eenmaal verloor, tegen FC Barcelona (3-1). Bovendien won Napoli zijn laatste vier competitiewedstrijden tegen Atalanta.

Atalanta staat momenteel zesde in de Serie A met 47 punten. Daarbij moet gezegd worden dat de ploeg van trainer Gian Piero Gasperini nog wel een duel tegoed heeft tegen Fiorentina. Bij een zege op Atalanta en Fiorentina (29 mei) doet La Dea hoe dan ook uitstekende zaken, al blijft het afwachten of het aan het einde van de rit genoeg is voor een Champions League-ticket, waar naast Atalanta en Napoli ook AS Roma en Bologna voor in de running zijn.

Ondanks dat Atalanta nog een redelijke kans maakt om de top vier binnen te stormen, zijn de resultaten van de laatste weken aanleiding tot enige zorg. Uit de laatste vier Serie A-wedstrijden werden er slechts twee punten gepakt, al moet daarbij gezegd worden dat de tegenstand met Juventus, Bologna, Inter en AC Milan loodzwaar was. Atalanta moet het in Napels mogelijk wel stellen zonder twee van zijn belangrijkste spelers. Charles De Ketelaere kampt met een dijblessure, terwijl Teun Koopmeiners tijdens de interlandperiode bij het Nederlands elftal verstek moest laten gaan tegen Duitsland.

Teun Koopmeiners is niet geheel fit teruggekeerd naar Itali√ę.

Olympique Marseille - Paris Saint-Germain (Zondag, 20:45 uur. Uitzending: Ziggo Sport Voetbal)

Eén van de grootste affiches van Frankrijk: Olympique Marseille - Paris Saint-Germain. Waar PSG probleemloos afstevent op zijn volgende landstitel, liggen de kaarten voor Marseille anders.bekleedt plek zeven, al klinkt dat slechter dan het in werkelijkheid is. Marseille staat slechts vier punten achter nummer vier Lille OSC en maakt dus nog volop kans op een Champions League-ticket.

Tijdens le Classique zal er vermoedelijk weinig aan de stand op de ranglijst worden gedacht. De wedstrijd tussen de twee Franse grootmachten is altijd beladen. De clash tussen de twee grootste steden van het land ligt altijd gevoelig gezien de grote culturele en sociologische verschillen tussen de steden. Meerdere malen liep het compleet uit de hand tussen supportersgroepen van beide clubs.

Op sportief gebied is het wegvallen van de geblesseerde Jonathan Clauss een grote aderlating voor trainer Jean-Louis Gasset. Clauss liep zijn blessure op bij de nationale ploeg van Frankrijk en meldt zich bij Marseille bij de eveneens niet (geheel) fitte Amir Murillo, Samuel Gigot, Bamo Me√Įt√©, Leonardo Balerdi, Ulisses Garc√≠a, Valentin Rongier en Jean Onana.

Bij PSG lijkt de Kylian Mbappé-storm in kracht te zijn afgenomen. De sterspeler kwam de afgelopen week veelvuldig in het nieuws nadat hij meerdere malen door trainer Luis Enrique vroegtijdig naar de kant werd gehaald. Presnel Kimpembe, Layvin Kurzawa, Sergio Rico en Milan Skriniar zijn er hoe dan ook niet bij, terwijl Bradley Barcola nog een twijfelgeval is.

Olympique Marseille - Paris Saint-Germain: altijd beladen

