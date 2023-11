Prachtig nieuws uit Waalwijk: Vaessen weer onder de lat bij RKC

Zaterdag, 11 november 2023 om 17:55 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:39

Etienne Vaessen keert zaterdagavond terug onder de lat bij RKC Waalwijk. De doelman kwam op 30 september zwaar in botsing met Ajax-spits Brian Brobbey en was sindsdien uit de roulatie. Henk Fraser acht Vaessen zes weker later fit genoeg om te starten in de thuiswedstrijd van RKC tegen Go Ahead Eagles, met 18:45 uur als aanvangstijdstip.

Vaessen kwam thuis tegen Ajax hard in aanraking met Brobbey en raakte daardoor buiten bewustzijn. De 28-jarige doelman werd zelfs gereanimeerd op het veld en later naar het ziekenhuis vervoerd. De schrik zat er goed in bij met name zijn ploeggenoten bij RKC en na goed overleg werd besloten om de ontmoeting met Ajax, bij een 2-3 tussenstand, in de slotfase definitief te staken.

Terug in selectie

Fraser maakte afgelopen vrijdag bekend dat Vaessen terugkeert in de wedstrijdselectie van RKC, dat zaterdagavond dus bezoek krijgt van Go Ahead. De oefenmeester van de Waalwijkers kiest er een dag later dus voor om een basisplaats uit te delen aan Vaessen.

Twee weken geleden keerde Vaessen al terug op het trainingsveld van zijn club. Hij werd onthaald met knuffels en applaus. Ook viel op dat hij een helm droeg tijdens de training. Het is hetzelfde soort hoofddeksel dat Petr Cech in de najaren van zijn carrière droeg. De Tsjechische oud-doelman beschermde daarmee zijn hoofd tegen een mogelijk fatale klap.

Punten hard nodig

RKC staat momenteel slechts een punt boven de degradatiestreep. De ploeg van Henk Fraser heeft negen punten verzameld in tien duels, dat is er één meer dan FC Volendam, FC Utrecht en Vitesse, die respectievelijk zestiende, zeventiende en achttiende staan.

Vorig weekend verloor RKC met 1-2 van Feyenoord. Shawn Adewoye kreeg een rode kaart omdat hij in het strafschopgebied een overtreding maakte. De Waalwijkers zijn in beroep gegaan tegen de kaart, maar de rode kaart is blijven staan.

Vaessen werd de afgelopen twee wedstrijden van RKC vervangen door tweede doelman Mark Spenkelink, die vorige week tegen Feyenoord (1-2 nederlaag) een goede indruk maakte. In de periode daarvoor stond Jeroen Houwen onder de lat.

Reactie Fraser

Fraser reageert voorafgaand aan Go Ahead-thuis op de terugkeer van Vaessen. "De beslissing om hem weer te laten spelen doe je natuurlijk in overleg", zo klinkt het bij ESPN. "Ook met de medici natuurlijk, en je kijkt ook naar de trainingen. Je houdt je ook aan het protocol en wat de artsen voorschrijven."

"En gaandeweg ga je steeds meer aan hem overlaten, wat er op de trainingen kan gebeuren. En nogmaals: het was heel erg vanzelfsprekend. Ik heb vier goede keepers, dus wat dat betreft is de concurrentie wel aanwezig. maar hij (Vaessen, red.) is wel onbetwist de nummer één. De anderen hebben het uitstekend gedaan, hoe je het ook wendt of keert. Dat geeft ook wel weer een gezonde concurrentiestrijd", aldus Fraser.