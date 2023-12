Prachtig: blinde Feyenoord-fan leidde 2000 supporters in mars naar Celtic Park

Drie uur voor de aftrap van Celtic-Feyenoord (2-1) liep Het Legioen woensdagavond richting Celtic Park. In de indrukwekkende en lange mars van zo'n tweeduizend Feyenoord-supporters liep de 22-jarige Anton Kocken voorop. Anton is blind, maar volgt de regerend landskampioen overal.

“Ik ben visueel beperkt, ik ben blind en zie niks”, zegt Kocken tegenover RTV Rijnmond. “Doe je ogen maar dicht, dan zie je net zoveel als ik. Ik ga al ruim tien jaar naar Feyenoord en leef intens mee met de club.”

Huilend bedankte Kocken zijn vrienden, nadat hij aan het eind van de mars een moment voor zichzelf kreeg om voor te gaan in het gezang.

"Sterk in Rotterdam! Sterk in Nederland!", schreeuwde Kocken gepassioneerd door de Schotse straat. Het Legioen zong vervolgens massaal met hem mee.

“Het was meer dan alleen het zingen. De jongens van De Noordzijde betekenen heel veel voor mij”, legt Kocken uit. “Ik heb zoveel steun aan die jongens gehad, in coronatijd bijvoorbeeld.”

“Het gaat veel verder dan clubliefde alleen. Veel mensen in de maatschappij kunnen een voorbeeld nemen aan die zogenaamd asociale jongens."

Kocken blijkt ook over een goed gevoel voor humor te beschikken. “Ons pap en mam hebben in elk geval een paar dagen geen last van mij, want m'n stem zal eraan gaan. Maar zondag moet 'ie het weer doen, want dan gaan we weer naar Heracles.”

