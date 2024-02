Pover Dortmund loopt na afgekeurd doelpunt Malen averij op bij promovendus

Borussia Dortmund is er niet in geslaagd om een overwinning te boeken in de Bundesliga. Op bezoek bij 1. FC Heidenheim bleef de ploeg van Edin Terzic steken op een 0-0 gelijkspel. Donyell Malen leek met een doelpunt Dortmund richting de zege te helpen, maar deze werd afgekeurd.

Dortmund, dat met Malen en Ian Maatsen aan de aftrap verscheen, kwam al vroeg in de wedstrijd twee keer goed weg. Tim Kleindienst verzuimde namens de promovendus tot tweemaal toe om de thuisploeg op voorsprong te schieten.

Na vijfentwintig minuten spelen dacht Dortmund op voorsprong te komen. Malen baande zich een weg door de defensie en verschalkte doelman Kevin Müller uit een lastige hoek. Het had de 0-1 betekend, ware het niet dat de videoscheidsrechter het doelpunt wegens buitenspel afkeurde.

In de tweede helft ging Dortmund verder op zoek naar de voorsprong. Een acrobatische poging van Malen eindigde recht op de keeper af, terwijl ook schoten van Jamie Bynoe-Gittens en Niclas Füllkrug prima gepareerd werden door de doelman.

Zo loopt Dortmund na een reeks van drie gewonnen wedstrijden na de wedstrijd weer tegen puntenverlies aan. Derhalve kan nummer drie VfB Stuttgart, dat zaterdag in actie komt tegen Freiburg, verder afstand nemen van de nummer vier Dortmund.

1. FC Heidenheim - Borussia Dortmund 0-0

