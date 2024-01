â€˜Postbodeâ€™ Frenkie de Jong krijgt flinke kritiek: â€˜Bellingham is veel beterâ€™

‘Postbode’ Frenkie de Jong krijgt flinke kritiek: ‘Bellingham is veel beter’

Wim Kieft is kritisch op Frenkie de Jong. In de podcast KieftJansenEgmondGijp komt het spel van de 26-jarige middenvelder van FC Barcelona ter sprake, onder meer in de Copa del Rey-wedstrijd tegen Uniostas de Salamanca (1-3 zege) van donderdagavond. "Het is niet beslissend. Er mag iets meer gevaar uitkomen. Hij is een beetje een postbode", aldus Kieft.

Barcelona kwam donderdag nog op achterstand tegen de club van het derde niveau, maar door goals van Ferran Torres, Jules Koundé en Alejandro Balde werd er toch nog een zege geboekt: 1-3.

In KieftJansenEgmondGijp snijdt René van der Gijp het spel van De Jong aan. Volgens hem is Ruud Gullit geen grote fan van de middenvelder. "Hij vindt het echt niet veel. Kan jij je daarin vinden?", vraagt hij aan Kieft.

"Ik kan dat ook wel een beetje hebben", reageert de oud-Ajacied. "Ik word er niet heel warm van ofzo. Het is niet beslissend. Ze roemen hem altijd om die opbouw van achteruit. Dat zal allemaal wel. Maar er mag iets meer gevaar uitkomen."

Van der Gijp merkt vervolgens op dat De Jong de bal donderdag vaak aan één specifieke teamgenoot gaf. "Hij heeft hem van de tien keer denk ik negen keer aan Gündogan gegeven."

Kieft is het daarmee eens. "Hij geeft hem ook vaak aan Gündogan en dan haalt hij hem ook weer op bij hem. Een beetje een postbode."

"Bellingham is veel beter", maakt Gijp een vergelijking met de middenvelder van Real Madrid. "Die straalt meer uit, is sterker, is fysieker." Daar haakt Michel van Egmond op in. "Maar die is ook goed in grote wedstrijden. Dat is ook een beetje de kritiek op Frenkie, toch?"

Tot slot komt Van der Gijp nog één keer terug op de kritiek van Gullit. "Ruud vindt het niet zo veel. Maar ik heb hem toch een paar wedstrijden zien spelen dat ik hem echt goed vond", is hij alsnog lovend. Daar is Kieft het ook wel mee eens. "Hij kan zeker goed voetballen."

Ben jij het eens met de kritiek van Wim Kieft?