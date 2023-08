Positieve geluiden vanuit Eindhoven: PSV lijkt belangrijke slag te slaan

Zaterdag, 26 augustus 2023 om 10:43 • Wessel Antes • Laatste update: 11:42

De gesprekken tussen PSV en Isaac Babadi gaan langzaam de goede kant op, zo meldt Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad zaterdagochtend. Volgens de journalist boeken de Eindhovenaren vooruitgang in de onderhandelingen met het achttienjarige toptalent, dat in het Philips Stadion over een aflopend contract beschikt. Lang leek het erop dat Babadi langer zou wachten met een beslissing over zijn toekomst, maar inmiddels zou er een contract tot medio 2028 met ‘een passend salaris’ klaarliggen voor de aanvallende middenvelder annex buitenspeler.

Het openbreken en verlengen van Babadi’s contract blijkt een lastige klus te zijn voor PSV. De winnaar van de Johan Cruijff Schaal is al maanden in onderhandeling met het Duitse management van de Nijmegenaar. Babadi heeft al meerdere goede aanbiedingen vanuit het buitenland gehad, waardoor FSB hoopt dat PSV nog met een lucratiever voorstel komt. De Eindhovenaren moeten daarbij haast maken, zo schrijft Elfrink. “Als hij niet bijtekent, kan het talent over iets meer dan vier maanden met andere clubs praten over een verblijf vanaf volgend seizoen.”

Babadi zelf wil graag in Eindhoven blijven, maar wil wel een contract dat past bij zijn nieuwe status in het Philips Stadion. Trainer Peter Bosz deed sinds zijn aantreden al zesmaal een beroep op de jongeling. Eenmaal was Babadi trefzeker. De Nederlandse jeugdinternational staat al jaren bekend als een van de grootste talenten bij PSV, waardoor Valentijn Driessen onlangs al zijn verbazing uitsprak over de korte contractduur van Babadi. Dat deed de journalist in zijn column voor De Telegraaf.

“Trainer Peter Bosz had enthousiaste geluiden over de Nijmegenaar gehoord en bood hem een kans in de voorbereiding. Eentje die Babadi met beide handen aanpakte. Van hem gaat PSV nog heel lang plezier beleven, zou je denken. Alleen lijkt er in Eindhoven een behoorlijke inschattingsfout te zijn gemaakt met betrekking tot de potentie van Babadi. Of het de onrust op technisch en bestuurlijk vlak is geweest of blindheid voor de kwaliteiten van de middenvelder, PSV is vergeten zijn contract te verlengen.”

Driessen kwam vervolgens met een voorspelling. “Aan het einde van het seizoen loopt Babadi gratis de deur uit vanwege een aflopend contract. Terwijl de middenvelder door zijn opvallende spel een steeds groter kapitaal vertegenwoordigt.” Volgens Transfermarkt is Babadi momenteel 1 miljoen euro waard, een bedrag dat PSV van onder meer het Engelse Brentford al had kunnen ontvangen. Door de nieuwe berichtgeving van Elfrink lijkt het er echter op dat de potentiële goudmijn ‘gewoon’ in Eindhoven blijft spelen.