Positie Ten Hag lijkt onhoudbaar na ongekende oorwassing tegen Newcastle

Woensdag, 1 november 2023 om 23:10 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:22

De positie van Erik ten Hag bij Manchester United is weer meer ter discussie komen te staan. De Nederlander was woensdagavond met zijn ploeg niet opgewassen tegen Newcastle United in de strijd om de EFL Cup: 0-3. United werd met name in de eerste helft compleet overklast door de veel efficiëntere bezoekers.

Ten Hag trad niet met zijn sterkste elftal aan en liet onder meer Bruno Fernandes, Sofyan Amrabat, Rasmus Højlund en Marcus Rashford op de bank beginnen. Daartegenover stonden basisplaatsen voor onder meer Sergio Reguilon, Hannibal Mejbri en Alejandro Garnacho. Grote afwezige was Raphaël Varane, die vanwege ziekte niet eens bij de selectie zat.

Het eerste wapenfeit van de wedstrijd kwam van de ploeg van Ten Hag. Na een klein kwartier spelen probeerde Casemiro het met een poging van afstand. Zijn schot werd gekeerd door de in januari van United overgenomen Martin Dúbravka. Na een klein half uur spelen was de b-keus van Newcastle wel trefzeker.

Balverlies van Garnacho leidde een tegenaanval in van the Magpies. Tino Livramento kreeg de gelegenheid om het hele veld over te steken en gaf op tijd af aan Miguel Almiron, die André Onana kansloos liet met een schot in de verre hoek. Tien minuten later was het opnieuw raak voor de ploeg van Eddie Howe.

Na een aanval over de linkerkant van het veld kreeg Harry Maguire de bal niet goed weg met het hoofd, waarna Lewis Hall zich niet bedacht en ineens uithaalde in de rechterhoek: 0-2. United oogde statisch en slordig en kwam er geen moment aan te pas in de eerste helft. Het slotakkoord van Mason Mount was wederom een prooi voor de uitstekend keepende Dúbravka.

Bij aanvang van de tweede helft bracht Ten Hag Amrabat en Aaron Wan-Bissaka binnen de lijnen voor Casemiro en Diogo Dalot. The Mancunians begonnen ogenschijnlijk getergd aan het tweede bedrijf, maar moesten na een wanhoopspoging van Antony al snel de derde tegentreffer slikken. Opnieuw ging er slordig balverlies aan vooraf.

Amrabat verspeelde ditmaal de bal aan Joe Willock, waarna de middenvelder van Newcastle ijzig koel bleef en uiterst bekeken de rechterhoek vond: 0-3. De meegereisde Newcastle-fans hadden Ten Hag toen al verschillende keren toegezongen door het 'sacked in the morning' in te zetten. Die woorden zouden zomaar werkelijkheid kunnen worden.

Ten Hag bracht voor het laatste kwart van de wedstrijd nog wel Højlund, Rashford en Fernandes binnen de lijnen, maar aan de stand zou niets meer veranderen. United mocht van geluk spreken dat een weergaloze uithaal van Sean Longstaff slechts enkele centimeters langs de linkerpaal scheerde. Voor de titelverdediger is het tweede Engelse bekertoernooi al heel vroeg ten einde.