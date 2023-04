Portugees voetbal krijgt tik; trefzekere Bakker en Frimpong naar halve finale

Donderdag, 20 april 2023 om 23:05 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:56

Bayer Leverkusen is de volgende tegenstander van AS Roma in de Europa League. Donderdagavond was de ploeg van trainer Xabi Alonso met liefst 1-4 te sterk voor Royale Union Saint-Gilloise. Het werd een oranje gekleurd feest voor die Werkself, daar zowel Mitchel Bakker als Jeremie Frimpong tot scoren kwam; Moussa Diaby en Adam Hlozek kwamen eveneens tot scoren namens Leverkusen. Tegelijkertijd wist Juventus dankzij een 1-1 gelijkspel Sporting Portugal uit te schakelen.

Royale Union Saint-Gilloise - Bayer Leverkusen 1-4 (heenduel: 1-1)

Leverkusen zat in de tweede speelminuut al op rozen, daar Diaby onmiddellijk de score opende. Na een fraaie individuele actie liet hij doelman Anthony Moris kansloos achter: 0-1. De tweede en derde treffer van de bezoekers kwamen op naam van de twee Nederlanders. Op aangeven van Hlozek tekende Bakker met een schot in het midden van het doel voor de 0-2, terwijl Frimpong na een uur spelen maximaal profiteerde van een blunder van Moris: 0-3. Royale Union deed nog wel wat terug en kwam dankzij een voltreffer van Casper Terho nog op 1-3, maar ruim tien minuten voor het eindsignaal zorgde Hlozek voor de nekslag: 1-4.

Sporting Portugal - Juventus 1-1 (heenduel: 1-0)

Net als Bayer Leverkusen heeft ook Juventus zich geplaatst voor de halve finale van de Europa League. Na de 1-0 overwinning in Turijn volstond een 1-1 gelijkspel in de Portugese hoofdstad om een plek af te dwingen in de halve eindstrijd, waarin Sevilla de tegenstander is. Na negen speelminuten opende Adrien Rabiot de score op aangeven van Alex Sandro. Hoewel de voorsprong elf minuten later al uit handen werd gegeven, slaagde Juventus erin om het gelijkspel over de streep te trekken. Uit een strafschop zorgde Marcus Edwards voor de gelijkmaker. De geblesseerde Jeremiah St. Juste kwam niet in actie namens Sporting.