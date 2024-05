Portugal neemt Francisco Conceição mee naar het EK in Duitsland

Portugal heeft de selectie voor het EK bekendgemaakt. Voormalig Ajacied Francisco Conceição gaat zich opmaken voor zijn eerste eindtoernooi namens zijn land. Verder kiest bondscoach Roberto Martínez voor een gezonde mix tussen jonge talenten en spelers met meer ervaring.

De 39-jarige Cristiano Ronaldo breekt met zijn oproep een record. De sterspeler van Al-Nassr gaat komende zomer zijn zesde EK spelen, wat een unicum is. De 206-voudig international was er tijdens het EK van 2004 al bij, toen hij wist te scoren tegen het Nederlands elftal.





Enkelvoudig international Conceição wordt door Martínez beloond voor zijn goede seizoen bij Porto. De pijlsnelle vleugelflitser, die onlangs definitief werd overgenomen van Ajax, was dit seizoen goed voor 8 doelpunten en 8 assists in 42 officiële wedstrijden. Ook zijn 41-jarige teamgenoot Pepe maakt deel uit van de 26-koppige selectie.

Portugal kan worden gezien als een van de grotere kanshebbers om deze zomer het EK te winnen. Het begint daarbij in een poule met Tsjechië, Turkije en Georgië. Komende maand speelt Portugal eerst nog drie oefenduels met Finland, Kroatië en Ierland.

De laatste twee grote eindtoernooien voor het Zuid-Europese land verliepen matig. Op het vorige EK, in 2021, werd Portugal al in de achtste finales uitgeschakeld door België. Anderhalf jaar later, tijdens het WK 2022, was Marokko verrassend te sterk in de kwartfinales. Juist daarom zal Portugal extra gemotiveerd zijn om het dit jaar beter te doen.

Volledige selectie van Portugal:

Diogo Costa ( FC Porto ), José Sá (Wolverhampton Wanderers FC) en Rui Patrício (AS Roma).

Verdedigers: António Silva (Benfica), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain), Diogo Dalot (Manchester United), Gonçalo Inácio (Sporting CP), João Cancelo (Barcelona), Nélson Semedo (Wolverhampton Wanderers), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Pepe (FC Porto) en Rúben Dias (Manchester City).

Middenvelders: Bruno Fernandes (Manchester United), João Neves (Benfica), João Palhinha (Fulham), Otávio Monteiro (Al Nassr), Rúben Neves (Al-Hilal) en Vitinha (Paris Saint-Germain).

Aanvallers: Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Diogo Jota (Liverpool), Francisco Conceição (FC Porto), Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain), João Félix (Barcelona), Pedro Neto (Wolverhampton Wanderers) en Rafael Leão (AC Milan).

