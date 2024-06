Portugal mede dankzij eigen doelpunt en recordbreker Ronaldo naar achtste finale

Portugal mede dankzij kolderiek eigen doelpunt en recordbreker Cristiano Ronaldo naar achtste finale EK

Portugal heeft zich geplaatst voor de achtste finales op het EK. De ploeg van bondscoach Roberto Martínez rekende vrij eenvoudig af met Turkije: 0-3. Bernardo Silva opende de score en vlak daarna volgde de tweede Portugese treffer dankzij een kolderiek eigen doelpunt van Samet Akaydin. Bruno Fernandes gooide het duel in het slot. Portugal eindigt als groepswinnaar, Turkije speelt een allesbepalend duel met Tsjechië.

Aan de kant van Turkije waren er basisplaatsen voor Orkun Kökçü en Ferdi Kadioglu, maar opvallend genoeg niet voor Arda Güler en Kenan Yildiz. Baris Yilmaz, Kerem Aktürkoglu, Kökçü en Yunus Akgün waren de voorste pionnen van bondscoach Vincenzo Montella. Mert Günok was bovendien niet helemaal fit, waardoor Altay Bayindir het mocht laten zien.

Bij Portugal was er een basisplaats voor João Palhinha, wat ten koste ging van Diogo Dalot. Cristiano Ronaldo stond in de punt van de aanval en werd ondersteund door vleugelspelers Bernardo Silva en Rafael Leão.

Portugal begon scherp aan het duel in het Signal Iduna Park in Dortmund, maar dat gold ook voor Turkije. Het was Aktürkoglu die de eerste grote kans kreeg. De vleugelspeler leek de bal voor het intikken te hebben na een scherpe voorzet bij de tweede paal, maar raakte de bal niet goed.

Na ruim twintig minuten spelen pakte Portugal de leiding. Turkije verdedigde niet scherp genoeg, waardoor Bernardo Silva bij de tweede paal kon binnenwerken: 0-1. De volgende tegenvaller voor Turkije volgde al snel, toen Abdulkerim Bardakci geel pakte en dus geschorst is voor het cruciale duel met Tsjechië.

Daar bleef het niet bij voor de onfortuinlijke Turken, die nog voor het halfuur tegen een dubbele achterstand aankeken. De manier waarop dat gebeurde was behoorlijk curieus. Een diepe bal van de Portugezen leverde niets op, waardoor Samet Akaydin de bal rustig dacht terug te kunnen spelen op Bayindir. De doelman bevond zich echter op een andere plek dan Samet dacht en dus rolde de bal tergend langzaam over de doellijn: 0-2.

Doelpunt Portugal??! 29' Samet Akaydin Turkije 0-2 Portugal Bekijk de wedstrijd live via:https://t.co/OQWxm8thwN#EURO2024 pic.twitter.com/y3ZNfqZHiQ — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) June 22, 2024

Turkije probeerde er na rust nog wat van te maken en loste in de persoon van Yusuf Yazici een goed afstandsschot, dat gekeerd werd door Diogo Costa. Portugal schrok bepaald niet van dat moment en had de controle over de wedstrijd.

Tien minuten na rust was het duel beslist. Een diepe pass van achteruit stelde de gebreken in de Turkse defensie pijnlijk bloot. Ronaldo kon vogelvrij doorlopen richting Bayindir en koos ervoor om Bruno Fernandes aan te spelen, die er nóg beter voorstond en één van de makkelijkste goals uit zijn carrière maakte: 0-3.

Doelpunt Portugal??! 56' Bruno Miguel Borges Fernandes Turkije 0-3 Portugal Bekijk de wedstrijd live via:https://t.co/OQWxm8thwN#EURO2024 pic.twitter.com/sMx5OBJUfD — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) June 22, 2024

Het was voor Ronaldo alweer zijn zevende assist ooit op een EK Daarmee passeert hij de Tsjech Karel Poborsky, die tot zaterdag de eretitel moest delen met de Portugese wereldster. Het duel moest overigens ook enkele keren worden stilgelegd, door supporters die het veld betraden en richting Ronaldo sprintten.

Akaydin, de man van de eigen goal, raakte twintig minuten voor tijd geblesseerd aan, zo leek het, zijn lies. Zodoende heeft Montella de nodige zorgen voor de cruciale ontmoeting met Tsjechië, nadat hij ook al Bardakci kwijtraakte door diens tweede gele kaart van het toernooi. In de slotfase waren de Portugezen niet scherp genoeg meer om de score verder op te voeren en dus bleef het bij 0-3.

