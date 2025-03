Portugal herstelt zich van dramatische strafschop Cristiano Ronaldo en staat in halve finale Nations League

De kwartfinale in de Nations League tussen Portugal en Denemarken is na een waar spektakelstuk de kant van de Portugezen opgevallen. Cristiano Ronaldo begon de wedstrijd met een dramatische strafschop, scoorde daarna nog wel, maar zag hoe Francisco Trincão na een verlenging de heldenrol opeiste: 5-2. Daarmee plaatst Portugal zich voor de halve finale van de Nations League, waarvan het de eerste editie in 2019 wist te winnen.

Al heel snel legde de arbitrage de bal op de stip voor Portugal, dat een 1-0 nederlaag van afgelopen donderdag moest goedmaken. Linksback van Manchester United Patrick Dorgu beging een overtreding in het strafschopgebied, waarna Ronaldo zijn verantwoordelijkheid nam. Het ging echter op dramatische wijze mis voor de superster.

Ronaldo aarzelde wat in zijn aanloop en produceerde een rollertje. Kasper Schmeichel ging de goede hoek in en kon uiterst gemakkelijk redding brengen. Ronaldo sloeg zijn handen voor zijn ogen. Even later bracht Schmeichel opnieuw redding op een kopbal van Ronaldo.

De Denen deelden via Rasmus Højlund een klein speldenprikje uit, maar na 38 minuten kwam Portugal toch op voorsprong. Joachim Andersen werd de gebeten hond: hij kopte de bal onfortuinlijk in zijn eigen doel. Voor rust dacht Ronaldo zijn ploeg over twee wedstrijden op voorsprong te zetten, maar hij stond buitenspel.

Portugal nam in de tweede helft wat gas terug en kreeg na tien minuten de rekening gepresenteerd. Uit een hoekschop kwam de bal op het hoofd van voormalig Ajacied Rasmus Kristensen, die er 1-1 van maakte. Aan die stand zou Denemarken genoeg hebben.

Ronaldo maakte twintig minuten voor tijd zijn fout goed. Een hard afstandsschot van Bruno Fernandes vloog op de paal en belandde via Schmeichel voor de voeten van Ronaldo, die er als de kippen bij was om de 2-1 binnen te schieten. Toch was het Denemarken dat opnieuw langszij kwam. Ruben Dias leed ongelooflijk slordig balverlies, waarna Dorgu kon overnemen. Hij zette de bal laag voor op Christian Eriksen, die simpel kon binnentikken.

Daarmee was het nog niet gedaan. Francisco Trincão stelde namelijk vijf minuten voor tijd orde op zaken en dwong met de 3-2 een verlenging af. In die verlenging stal Trincão opnieuw de show. Schmeichel verwerkte een schot van Gonçalo Ramos niet al te best, waardoor Trincão in de rebound toe kon slaan: 4-2. In de absolute slotfase bepaalde Ramos de eindstand op 5-2.