Portugal gaat zonder Cristiano Ronaldo in één na laatste duel voor start EK thuis onderuit tegen Kroatië

Kroatië heeft vlak voor de start van het EK een knappe oefenzege behaald. De ploeg van bondscoach Zlatko Dalic won met 1-2 dankzij treffers van Luka Modric en Ante Budimir. Namens Portugal was Diogo Jota tussendoor trefzeker.

Aan de kant van Portugal was er geen plek in de selectie voor Cristiano Ronaldo. De superster van Al-Nassr kreeg rust van bondscoach Roberto Martínez. Goncalo Ramos bekleedde de spitspositie en werd aan het begin van de tweede helft afgelost door Diogo Jota. Bernardo Silva en João Félix completeerden de aanval van Portugal.

Bij Kroatië had bondscoach Zlatko Dalic een plek in de basis ingeruimd voor Josip Sutalo, die het hart van de verdediging vormde met Marin Pongracic. Josko Gvardiol schoof door naar de linksbackpositie, waardoor Borna Sosa, net als Luka Ivanusec, op de bank begon. Modric speelde op 10 achter spits Ante Budimir.

Kroatië wist al snel de leiding te grijpen in Estádio Nacional do Jamor in Lissabon. Mateo Kovacic werd in de zestien neergehaald door Vitinha, wat de middenvelder van Paris Saint-Germain een strafschop kostte. Modric ging achter de bal staan en schoot raak achter de kansloze Diogo Costa: 0-1.

Modric had het op zijn heupen in de openingsfase, want de Real Madrid-legende schoot enkele minuten na zijn treffer net naast. Lovro Majer werd eveneens gevaarlijk namens het Balkanland en zag Diogo Costa maar net redding brengen. Gvardiol slaagde er evenmin in om de Kroatische voorsprong te verdubbelen, door uit een hoekschop naast te schieten.

Portugal wist in aanvallen opzicht weinig klaar te spelen. Buiten een schot van Gonçalo Ramos, die te hoog mikte, kwam de titelkandidaat op het EK niet. Kroatië bleef ook na het half uur de betere ploeg, wat resulteerde in geblokte schoten van Majer en Andrej Kramaric. Majer bleef het proberen en trof tien minuten voor tijd de paal.

Martínez wisselde veelvuldig aan het begin van de tweede helft en bracht João Cancelo, Nelson Semedo, Jota en Rafael Leão binnen de lijnen. Het bleken gouden wissels van Martínez, want Semedo en Jota waren enkele minuten voor rust verantwoordelijk voor de gelijkmaker. Semedo stoomde op aan de rechterkant en bood Jota een niet te missen kans bij de tweede paal: 1-1.

Enkele minuten nadat Dalic onder meer Ivan Perisic en Mario Pasalic binnen de lijnen bracht, kwamen de bezoekers voor de tweede maal op voorsprong. Een snoeiharde pegel van Pasalic spatte nog uiteen op de lat, waarna de rebound niet meer te missen was voor Budimir: 1-2.

Portugal probeerde de achterstand in de slotfase nog goed te maken. Zo moest Dominik Livakovic handelend optreden op een kopbal van Rúben Dias en had de doelman van Fenerbahçe ook een antwoord op een schot van Jota.

Portugal oefent nog tegen Ierland, alvorens Tsjechië, Turkije en Georgië wachten op het EK. Kroatië speelt geen oefenwedstrijden meer en speelt op het EK tegen achtereenvolgens Spanje, Albanië en Italië.

