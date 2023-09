Portugal boos om inhaalslag Nederland: ‘Onrechtvaardig! Accepteren we niet’

Zaterdag, 2 september 2023 om 21:45 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:29

Portugal is boos over het kwijtraken van zijn plek op de UEFA-ranking aan Nederland. Pedro Proença, president van Liga Portugal, komt in opstand tegen de 'onrechtvaardige' puntentelling die door de UEFA is opgetuigd. "We kunnen deze onrechtvaardigheid niet langer accepteren", zegt Proença in een statement.

De vijfjarige UEFA-ranking bepaalt welke Europese tickets de deelnemende landen mogen verdelen. Portugal was op die ranglijst jarenlang onbereikbaar voor Nederland, maar de invoering van de Conference League zette de verhoudingen op scherp. Hoewel er verschillen zijn in bonuspunten, levert een overwinning in elk Europees toernooi precies evenveel op. Nederland, nu nummer vijf, begon aan een gigantische opmars en heeft na Portugal ook Frankrijk ingehaald. Als de vijfde plek kan worden vastgehouden, dan mag Nederland op termijn drie groepsfasetickets voor de Champions League verdelen, plus een voor de voorronde.

Portugal is dit seizoen voor het eerst in de historie met drie teams actief in de groepsfase van de Champions League. "Ja, de Portugese clubs verrichten echt wonderen", zegt Proença. Alles zal over een jaar anders zijn, weet de competitievoorzitter: Portugal heeft voor volgend seizoen slechts één groepsfaseticket en één voorrondeticket. Nederland neemt dan met minimaal twee clubs deel aan de Champions League en maakt kans op een derde via de voorronde.

"We kunnen onze schouders niet ophalen over een ontoereikend scoresysteem, waardoor een land dat 75 procent van zijn punten in de Champions League haalt, een positie op de UEFA-ranglijst kan verliezen aan een ander land dat 85 procent van zijn punten in de Europa League en Conference League heeft veiliggesteld... alsof alle wedstrijden evenveel waard zouden kunnen zijn… En we kunnen al deze onrechtvaardigheden niet in stilte blijven aanschouwen!”

"Het feit dat onze middelgrote teams niet zo competitief zijn op internationaal niveau schaadt uiteindelijk alle clubs enorm", weet Proença. De Portugese competitie is minder breed ontwikkeld dan de Eredivisie. De Portugese topclubs (inclusief Sporting Braga) kunnen zich op internationaal niveau meten, maar de clubs daarachter haken al twee seizoenen op rij af in de voorronden. De Nederlandse subtopclubs halen de laatste jaren juist een karrevracht aan punten in de kleinere toernooien.