Portugal boekt zonder Cristiano Ronaldo zijn grootste zege ooit

Maandag, 11 september 2023 om 22:44 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:04

Portugal heeft maandagavond gigantisch uitgehaald in Groep J van de EK-kwalificatie. De ploeg van bondscoach Roberto Martínez won dankzij treffers van Gonçalo Inácio (2), Gonçalo Ramos (2), Diogo Jota (2), Ricardo Horta, Bruno Fernandes en João Félix met liefst 9-0 van Luxemburg. Het betekende de grootste zege ooit van Portugal. De ploeg van Martínez is na zes wedstrijden nog altijd foutloos, waardoor het zijn EK-tickets zo goed als in de zak heeft.

Portugal moest het doen zonder Cristiano Ronaldo, die wegens zijn gele kaart bij Slowakije (0-1), zijn tweede op rij, geschorst moest toekijken. Diogo Costa verdedigde het doel van Portugal. De viermansdefensie werd gevormd door Nélson Semedo, Rúben Dias, Inácio en Diogo Dalot. Danilo Pereira, ex-Roda JC, was de controleur op het middenveld. Fernandes en Bernardo Silva moesten voor de creativiteit richting de voorhoede zorgen. Daar stonden Rafael Leão, Jota en Ramos. Aan de kant van Luxemburg, dat aantrad in een 5-4-1-formatie, kreeg Vitesse-verdediger Mica Pinto een basisplaats.

Portugal kwam geen moment in de problemen en stond bij rust al met 4-0 voor. De eerste treffer kwam op naam van Inácio, die raak kopte uit een schitterende voorzet met buitenkant rechts van Fernandes: 1-0. De spelmaker van Manchester United had zes minuten later zijn tweede assist van de avond te pakken. Fernandes passte slim en snel op Ramos, die van dichtbij afrondde: 2-0. De spits maakte, na een versnelling van Leão, via een heerlijke voetbeweging ook de 3-0. Centrale verdediger Inácio maakte in blessuretijd zijn vierde, andermaal via een kopbal: 4-0.

Na rust ging Portugal vrolijk verder. Jota maakte na een klein kwartier in de tweede helft de 5-0, door van dichtbij overtuigend en hoog raak te schieten. Een kleine tien minuten later stond het 6-0. Invaller Horta raakte de bal in één keer en deed zijn inzet in het dak van het doel belanden. Portugal had de recordzege in het vizier en drukte door. Jota kreeg de bal gelukkig voor zijn voeten en haalde doeltreffend uit. De 8-0 viel in minuut 83 via Bruno Fernandes, die overtuigend raak schoot. Vlak voor tijd maakte João Félix de 9-0 via een prachtig schot in de bovenhoek. De bondscoach van Luxemburg, Luc Holtz, was er toen al niet meer bij. Hij zocht na de 8-0 de kleedkamer op.

Gonçalo Inácio met zijn eerste voor Portugal ?? Hoeveel gaan ze er maken tegen Luxemburg vanavond? #ZiggoSport #EURO2024 pic.twitter.com/EjrXTouwP6 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 11, 2023

Wat een heerlijke treffer ?? Rafael Leão met de versnelling en Gonçalo Ramos met een hele knappe afronding, voor alweer de 3-0 ??#ZiggoSport #EURO2024 pic.twitter.com/lXSM7d8tHA — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 11, 2023