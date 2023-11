Portugal blijft foutloos en bevestigt status als kandidaat voor EK-titel

Zondag, 19 november 2023 om 22:37 • Jan Hoeksema • Laatste update: 23:11

Portugal heeft zondagavond ook zijn tiende wedstrijd in de EK-kwalificatie winnend afgesloten. In Lissabon werd zonder al te veel moeite afgerekend met IJsland: 2-0. De doelpunten kwamen op naam van Bruno Fernandes en Ricardo Horta, terwijl Cristiano Ronaldo vooral opviel door mislukte doelpogingen.

De Portugezen begonnen met veel bekende namen aan het duel in eigen huis, ondanks het feit dat de Zuid-Europeanen al geplaatst waren voor het eindtoernooi van volgend jaar. Onder meer sterkhouders Rúben Dias, João Cancelo, Bernardo Silva, Fernandes en Ronaldo verschenen aan de aftrap.

Bij IJsland was er een basisplaats voor Go Ahead Eagles-aanvaller Willum Thor Willumsson. Hij werd in de voorste linie vergezeld door voormalig sc Heerenveen-spits Alfred Finnbogason. Jóhann Gudmundsson, ex-speler van AZ, begon op het middenveld.

De eerste goede kans van de wedstrijd kreeg Portugal in de zevende minuut. Na een heerlijke actie van João Felix kwam de bal voor de voeten van Otávio. De middenvelder van Al-Nassr probeerde het met een lobballetje, maar hij zag zijn poging op de lat eindigen.

Een halfuur later was het wel raak voor de formatie van Roberto Martínez. Nadat Silva de bal had afgegeven aan Fernandes besloot de aanvoerder van Manchester United het maar eens te proberen van afstand. Zijn poging stuiterde nog vlak voor het doel van Hákon Rafn Valdimarsson en bleek te machtig voor de keeper: 1-0.

Ondanks de vele kansen die Portugal wist te creëren bleef een beschamende uitslag IJsland bespaard. Na ruim een uur spelen zou pas de tweede treffer van Portugal op het scorebord verschijnen.

Valdimarsson liet na een schot van Felix klemvast te pakken, waardoor de bal voor de voeten van Ronaldo belandde. De superster schoot vervolgens recht op de doelman af, alvorens een tweede rebound werd wel benut door Horta: 2-0. Onder meer Ronaldo kreeg nog enkele goede mogelijkheden om de voorsprong te vergroten, maar de eindstand veranderde niet.