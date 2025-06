Poolse bondscoach neemt ingrijpend besluit na ruzie met Robert Lewandowski

Michal Probierz is opgestapt als bondscoach van Polen. Hoewel Probierz het vertrouwen genoot van bondsvoorzitter Cezary Kulesza, heeft hij zelf besloten de handdoek in de ring te gooien na de ruzie met sterspeler Robert Lewandowski.

Probierz besloot zondag de aanvoerdersband af te nemen van Lewandowski en te geven aan Piotr Zielinski. “Op besluit van bondscoach Michal Probierz is besloten dat Piotr Zieliński de nieuwe aanvoerder van het Poolse nationale team wordt. De bondscoach heeft Robert Lewandowski, het hele team en de trainersstaf persoonlijk op de hoogte gebracht van zijn besluit”, luidde het bericht van de Poolse voetbalbond.

Vlak nadat dat nieuws naar buiten kwam, meldde Lewandowski zich op sociale media met de mededeling dat hij niet meer onder Probierz zal spelen voor Polen.

“Gezien de omstandigheden en het verlies aan vertrouwen in de coach van het Poolse nationale team, heb ik besloten te stoppen met spelen voor het Poolse nationale team zolang hij coach is", stelde de spits van FC Barcelona. "Ik hoop dat ik snel weer voor de beste fans ter wereld kan spelen.”

Zonder Lewandowski ging de tegenstander van Oranje in de WK-kwalificatie afgelopen interlandperiode met 2-1 onderuit tegen Finland.

Voorzitter Kulesza liet woensdag weten het volste vertrouwen te hebben in Probierz en hoopte op verzoening tussen de trainer en Lewandowski. Die verzoening komt er dus niet. Probierz laat weten: “Ik ben tot de conclusie gekomen dat het in de huidige situatie de beste beslissing ten goede van het nationale elftal is om mijn ontslag als manager in te dienen.”

"Het vervullen van deze functie was een vervulling van mijn professionele dromen en de grootste eer van mijn leven", klinkt het tot besluit. Met het vertrek van Probierz staat de deur wagenwijd open voor een rentree van Lewandowski bij het Poolse nationale elftal.