Politie voorkomt grimmige wraakactie richting Romelu Lukaku

Zaterdag, 28 oktober 2023 om 14:41 • Jan Hoeksema

De politie in Italië heeft een actie van de fans van Internazionale tegengehouden, zo meldt Het Nieuwsblad. Curva Nord Milano, de fanatieke aanhang van de club, was van plan 30.000 fluitjes uit te delen voorafgaand aan de thuiswedstrijd met AS Roma, de ploeg waar voormalig Inter-spits Romelu Lukaku inmiddels actief is.

De bedoeling van de Milanese aanhang was om met zoveel mogelijk mensen de Belg uit te fluiten als de twee ploegen het tegen elkaar opnemen zondag. Bij ieder balcontact zou Lukaku op een fluitconcert getrakteerd worden. "Romelu zal het welkom krijgen dat hij verdient", schreef Curva Nord Milano daarover.

Zover zal het dus niet komen. De Italiaanse politie heeft besloten de fluitjes te verbieden in het San Siro zondag. Volgens Italiaanse media is dat besluit genomen nadat Roma een klacht had ingediend over de actie.

Om te voorkomen dat de fluitjes alsnog in het stadion komen gaat de politie strenger controleren voorafgaand aan de wedstrijd. Elk fluitje dat wordt gevonden zal worden afgepakt, wat tot onvrede leidt bij de Inter-aanhang.

"Opnieuw een groot misbruik", schrijft Curva Nord Milano op Instagram. "De fluitjes zijn verboden. Twee jaar geleden waren 10.000 fluitjes wel toegestaan in Florence. De wet is blijkbaar niet voor iedereen hetzelfde."

Daarmee doelen de supporters op een wedstrijd tussen Fiorentina en Juventus in 2022, waarbij Dusan Vlahovic uitbundig werd uitgefloten door de aanhang van de thuisploeg. De Serviër had niet lang daarvoor de overstap van Fiorentina naar Juve gemaakt.

Lukaku is sinds afgelopen zomer persona non grata bij Inter. I Nerazzurri huurden hem vorig seizoen van Chelsea en hoopten op een langer verblijf van de aanvaller. Lukaku sprak echter ook met de clubleiding van Juventus, terwijl zijn huurperiode in Milaan nog niet voorbij was. Dat wordt de Belg niet in dank afgenomen.