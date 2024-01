Politie voorkomt confrontatie tussen hooligans in aanloop naar Eredivisie-duel

De politie heeft vrijdagavond ternauwernood weten te voorkomen dat hooligans van PSV en FC Utrecht met elkaar op de vuist zijn gegaan. De rivaliserende groepen hadden afgesproken in het Utrechtse Maarssen, maar van een confrontatie kwam het niet.

Rond 21:30 uur kwam er een melding binnen bij de politie dat hooligans een afspraak hadden gemaakt op een parkeerplaats aan de Herenweg in Maarssen. Nog voordat de groepen met elkaar in gevecht konden, was de politie echter al gearriveerd.

Hoe groot de groepen waren wordt niet bekendgemaakt. Wel meldt de politie dat in totaal zes mannen van tussen de 22 en 30 jaar oud zijn opgepakt. Twee van hen hebben een bekeuring gekregen, de overige vier zitten nog vast.

Op de plek waar de confrontatie plaats moest vinden trof de politie meerdere voertuigen aan. Bij een controle die volgde werden meerdere slagwapens gevonden en in beslag genomen.

"Met deze snelle interventie en aanhoudingen is een confrontatie voorkomen", zo laat de politie weten. De opgepakte mannen waren afkomstig uit Utrecht en Stichtse Vecht.

FC Utrecht en PSV staan zondagmiddag vanaf 12:15 uur tegenover elkaar in de Galgenwaard. De Eindhovenaren zijn nog altijd foutloos, terwijl de ploeg van trainer Ron Jans probeert weg te komen uit de onderste regionen van de Eredivisie.

