Politie stopt metro op weg naar Johan Cruijff ArenA en pakt 154 voetbalfans op

Zaterdag, 6 mei 2023 om 23:11 • Laatste update: 23:30

De politie Amsterdam heeft zaterdagavond 154 voetbalfans aangehouden die met de metro op weg waren naar de Johan Cruijff ArenA voor de wedstrijd Ajax - AZ (0-0), zo staat te lezen in een persverklaring. De supporters zongen antisemitische liederen en zijn aangehouden voor groepsbelediging.

AT5 voegt toe dat het gaat om supporters van AZ. Volgens de politie bleven de supporters ondanks meerdere waarschuwingen doorgaan met zingen. Omstreeks 19:30 uur besloot de politie om de metro bij station Strandvliet stil te zetten en alle fans die hadden gezongen aan te houden. Zij misten daardoor de topper in de Eredivisie, die even verderop werd gespeeld in de ArenA.

De politie heeft vanavond 154 voetbalsupporters aangehouden die antisemitische liederen zongen in een metro. De metro is stilgezet en de supporters zijn aangehouden voor groepsbelediging: https://t.co/gq8gcibKzh — Politie Eenheid Amsterdam (@POL_Amsterdam) May 6, 2023

Ajax-fans gebruiken de term 'jood' al decennialang als geuzennaam, nadat het aanvankelijk een scheldwoord was voor aanhangers van de club. Ook in diverse liederen die gezongen worden in het stadion komt de term regelmatig terug.