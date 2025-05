Politie in Polen grijpt in met traangas bij rellen tussen fans van Chelsea en Real Betis

Voorafgaand aan het Conference League-duel tussen Chelsea en Real Betis zijn er rellen uitgebroken tussen supporters van beide clubs. Het gebeurde dinsdagavond in Wroclaw, Polen, waar woensdag het slotstuk van de derde Europese competitie wordt gespeeld.

Op beelden op sociale media is te zien hoe aanhangers van de Spaanse en Engelse elftallen met allerlei voorwerpen, waaronder terrasstoelen, vuurwerk en biertjes, naar elkaar toewerpen.

Het incident vond plaats rondom enkele café's in het centrum van Wroclaw. Politie was ter snel been, maar had onder andere traangas nodig om orde te scheppen in de chaos.

Volgens berichtgeving van de lokale autoriteiten was er 'geen verdere escalatie van het conflict of ander negatief gedrag' nadat de agenten de daders hadden gearresteerd.

In het Wroclaw Stadion in Polen nemen Chelsea en Real Betis het als de laatste twee deelnemers van de Conference League het om 21.00 tegen elkaar op. De nummer vijf van LaLiga steekt niet in grootse vorm, want het wist de afgelopen vijf duels niet te winnen.

Chelsea, daarentegen, kende een positieve generale repetitie afgelopen weekend. Door de cruciale zege bij Nottingham Forest wist de ploeg zich tijdens de laatste speeldag van de Premier League te plaatsen voor de Champions League.