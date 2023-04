‘Politie doet inval bij Bayern München in onderzoek naar Russische oligarch’

Vrijdag, 28 april 2023 om 23:32 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 23:41

Rechercheurs van de Duitse federale politie hebben dinsdag samen met de Beierse recherche een inval gedaan bij Bayern München. Dat meldt BILD. De ambtenaren zouden de gebouwen van de Allianz Arena en het kantoor van Bayern München hebben doorgezocht. Dat heeft alles te maken met een witwaszaak tegen Alisher Usmanov, een Russische oligarch. Overigens wordt Bayern alleen als getuige beschouwd.

Usmanov is een Russische miljardair, die wordt gezien als een vertrouweling van president Vladimir Poetin. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne in februari 2022 staat Usmanov, net als een aantal andere oligarchen, op de sanctielijsten van de internationale gemeenschap. De Europese Unie heeft onder meer zijn tegoeden bij EU-banken bevroren. Er wordt onderzoek gedaan naar Usmanov omdat hij tussen 2017 en 2022 enkele miljoenen euro’s zou hebben witgewassen. Daarnaast zou hij belasting hebben ontdoken. In het najaar van 2022 werden al drie villa’s van Usmanov onderzocht aan de Tegernsee, een meer dat ongeveer vijftig kilometer ten zuiden van München ligt.

Wat de link tussen Usmanov en Bayern is, is volgens BILD vooralsnog onduidelijk. Mogelijk zou er contact zijn geweest tussen de oligarch en Uli Hoeness, erevoorzitter van de huidige nummer twee van de Bundesliga. Ze zouden elkaar kennen van de Tegernsee, waar Hoeness momenteel woont en waar Usmanov tot in het voorjaar van 2022 woonde.

Bayern wordt vooralsnog dus alleen als getuige beschouwd in het proces, en niet als verdachte. “Onze autoriteit voert geen onderzoeken of boete-procedures uit tegen Bayern München of verantwoordelijken of leden van de club”, laat het verantwoordelijke parket in Frankfurt weten aan de Duitse krant. Bayern zelf heeft nog niet gereageerd op de vermeende inval.