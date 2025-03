Polen loopt mede dankzij hakje van Moder nu al ver weg bij Nederlands elftal

Polen heeft maandagavond in zijn tweede WK-kwalificatiewedstrijd in Groep G tegen Malta opnieuw geen fout gemaakt. Met sterspeler Robert Lewandowski als invaller won de ploeg van bondscoach Michal Probierz met 2-0, waardoor het land met zes punten uit twee duels aan de leiding gaat in de poule.

Nederland begint door de deelname aan de kwartfinale van de Nations League pas in juni aan de WK-kwalificatiegroep. Oranje zit in de groep bij Finland, Litouwen, Malta en Polen, waarvan het laatste land de grootste concurrent zal zijn.

Polen won vrijdag de openingswedstrijd van Litouwen (1-0) en maakte maandag ook thuis tegen Malta geen fout, al werd het tegen de ministaat zeker geen monsterscore.

Beide doelpunten kwamen op naam van Karol Swiderski, die sinds kort voor Panathinaikos speelt. Swiderski tikte in de 27ste minuut een lage voorzet binnen van Krzysztof Piatek en schoot in de 51ste minuut eenvoudig binnen na een fraai hakje van Feyenoorder Jakub Moder: 2-0. In de laatste minuut kreeg Ylyas Chouaref een directe rode kaart nadat de spits van Malta met een gestrekt been hoog inkwam op een tegenstander.

Ex-Feyenoorder Sebastian Szymanski stond overigens net als Moder in de basis bij Polen.

Nederland opent zijn WK-kwalificatie op 7 juni met een uitwedstrijd tegen Finland. Op 10 juni volgt een thuisduel met Malta. De nummer één uit de poule plaatst zich direct voor het WK in Noord-Amerika, terwijl de nummer twee de kans krijgt om zich via play-offs te kwalificeren.