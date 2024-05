Pol van Boekel krijgt als VAR Europese finale toegewezen van de UEFA

De UEFA heeft Pol van Boekel en Rob Dieperink aangesteld als respectievelijk VAR en VAR-ondersteuning bij de finale van de Europa League op woensdag 22 mei tussen Atalanta Bergamo en Bayer Leverkusen in Dublin, zo meldt de KNVB maandagavond. De wedstrijd staat onder leiding van Istvan Kovacs.

De Roemeen krijgt ondersteuning langs de zijlijn van zijn landgenoten Vasile Florin Marinescu en Mihai Ovidiu Arthene. De vierde official is Ivan Kruzliak uit Slowakije. Catalin Popa (Roemenië) is de AVAR. Het duel begint om 21.00 uur Nederlandse tijd.

Van Boekel werd dit seizoen op het Europese podium niet aangesteld als scheidsrechter, maar hij zat wel bij meerdere grote wedstrijden in de VAR-ruimte. In totaal was hij bij negen Champions League-duels de dienstdoende video-arbiter, terwijl hij ook bij zes Europa League-wedstrijden VAR was.

In de kwartfinale van de Champions League was Van Boekel video-assistent tijdens Arsenal - Bayern München (2-2). In de halve finale van de Europa League was de Nederlander bij Bayer Leverkusen - AS Roma (2-2) ook VAR. Ook had hij de leiding over de videoruimte in de TOTO KNVB Beker-finale tussen Feyenoord en NEC NIjmegen (1-0).

De Champions League-finale wordt dit jaar gefloten door de Sloveen Slavko Vincic, die op het veld geassisteerd wordt door landgenoten Tomaz Klancnik en Andraz Kovacic. Ook de video-arbiters zijn van Sloveense komaf: Nejc Kajtazovic en Rade Obrenovic.

In 2022 had Vincic de leiding over de Europa League-finale in Sevilla tussen Eintracht Frankfurt en Rangers. Dit seizoen leidde hij bovendien al zeven Champions League-wedstrijden, waaronder de kwartfinale tussen Borussia Dortmund en Atlético Madrid.

De eindstrijd in de Conference League wordt ditmaal gefloten door Artur Soares Dias en twee Portugese assistenten. De leidsman floot eerder dit jaar onder meer drie Champions League-wedstrijden.

