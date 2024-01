‘Pokerspelende Bayern-ster’ zorgt met besluit voor frustratie bij clubleiding

Leroy Sané wil tot na het EK in eigen land wachten alvorens hij een beslissing maakt over het al dan niet tekenen van een contractverlenging. Dat schrijft BILD woensdag. De aanvaller ligt nog tot medio 2025 vast in de Allianz Arena, waardoor de Duitse clubleiding hoopte snel een schikking over een verlenging te treffen.

Die eventuele overeenkomst gaat dus nog wel even op zich laten wachten. "Sané speelt poker voor een nieuw contract", aldus de Duitse krant. Zij denken dat Bayern niet blij zal zijn met de beslissing van de voormalig Manchester City-speler.

"Als de buitenspeler een sterk toernooi speelt (op het EK, red,), zal dat geïnteresseerden aantrekken. Het gevolg voor Bayern: een verlenging zal dan duurder uitvallen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Aan het einde van vorig jaar zou sportief directeur Christoph Freund een gesprek zijn aangegaan met Sané. Daarin werd Freund verzekerd dat Sané geïnteresseerd was in een verlenging van zijn contract.

"Maar sindsdien gebeurde er niets meer", schrifjt BILD. "Sané wil nu de tijd nemen tot na het EK om zijn beslissing te nemen." Bayern zou met meer spelers bezig zijn om bij hen het contract open te breken en te verlengen.

De krant noemt onder meer de naam van Matthijs de Ligt. Hij ligt nog tot 2027 vast in München. Ook met Joshua Kimmich (medio 2025) zou Bayern graag verlengen, maar het is nog maar zeer de vraag of de speler dat ook zelf wil.

Kimmich houdt er geen geweldige verstandhouding op na met trainer Thomas Tuchel. De trainer ziet volgens BILDin hem geen ideale nummer zes en zou daar graag iemand anders zien.

João Palhinha (Fulham) was in de zomer al heel dicht bij een overstap naar Beieren, maar dat kwam er uiteindelijk niet van. Kimmich, die zichzelf wel als verdedigende middenvelder ziet, geniet ondertussen interesse van vele Europese grootmachten.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties