Poging Slot levert niets op: toptalent tekent voor 40 miljoen euro bij Manchester City

Rayan Cherki vervolgt zijn loopbaan bij Manchester City, zo verzekeren onder meer transfermarktexpert Fabrizio Romano en journalist David Ornstein van The Athletic. De aanvallende middenvelder van Olympique Lyon, die tevens als vleugelaanvaller inzetbaar is tekent een vijfjarig contract in het Etihad Stadium.

Alle betrokken partijen zijn maandag tot een akkoord gekomen over de transfer van 40 miljoen euro voor de pas 21-jarige Cherki. De miljoenenaanwinst ondergaat dinsdag zijn medische keuring bij Manchester City, voegt Ornstein daaraan toe.

Mocht de medische check-up naar wens verlopen, dan kan Cherki op tijd worden ingeschreven voor het WK voor clubteam. Dat toernooi begint voor het team van Pep Guardiola op 18 juni tegen Wydad SC.

Cherki stond al enige tijd in de belangstelling van Manchester City. Guardiola moest namelijk op zoek naar een opvolger van Kevin De Bruyne, die onlangs afzwaaide na tien seizoenen trouwe dienst bij the Citizens.

De talentvolle Fransman werd ook genoemd bij Liverpool. Manager Arne Slot vloog onlangs zelfs tijdens zijn vakantie naar Zuid-Frankrijk voor een gesprek met Cherki, die dus voor Manchester City kiest.

Cherki kwam afgelopen seizoen tot 12 goals en 20 assists voor Lyon en maakte met name indruk in de Europa League-wedstrijden tegen Manchester United. De middenvelder annex aanvaller werd opgenomen in het Elftal van het Jaar in de Europa League en mag zichzelf inmiddels international van Frankrijk noemen.

De aanwinst van Manchester City leek een jaar geleden op weg naar Fulham, dat uiteindelijk naast het toptalent greep. Ook Crystal Palace en Paris Saint-Germain wisten Cherki niet te strikken.