‘Pogba emotioneel als hij boekje opendoet over nasleep poging tot ontvoering’

Dinsdag, 18 april 2023 om 19:29 • Rian Rosendaal

Paul Pogba toonde zich onlangs behoorlijk emotioneel in de rechtszaal, weet L'Équipe te melden. De middenvelder (30) liet weten dat de poging tot ontvoering in maart 2022 een zeer grote impact heeft gehad op zijn lichaam, waardoor hij tegen diverse blessures is aangelopen. Pogba, die vorig jaar zomer terugkeerde bij Juventus, kwam tot dusver tot 46 minuten in de Serie A en Europa League.

Pogba meldde zich op 28 maart in de rechtbank om te praten over de afpersingszaak rondom zijn persoon. In de geruchtmakende zaak werden vijf personen, waaronder zijn broer Mathias en enkele jeugdvrienden, gearresteerd. Het vijftal werd direct aangeklaagd voor ontvoering en poging tot afpersing tijdens het incident in Parijs op 19 maart 2022. Pogba verklaarde in een eerder stadium al dat hij maar liefst dertien miljoen euro naar de overvallers moest overmaken voor 'bescherming' in de toekomst.

De veelbesproken middenvelder van Juventus liet de politie tijdens een eerder verhoor al weten dat hij de poging tot ontvoering met pistolen een 'zeer angstaanjagende beproeving' vond. "Die beproeving had een grote impact op mijn lichaam en blessures", onthulde de emotionele Pogba tijdens het meest recente verhoor in de rechtbank van eind maart. De overvallers hebben overigens nog geen definitieve straf opgelegd gekregen.

Een en ander heeft er dus gezorgd dat Pogba in vier optredens dit seizoen tot slechts 46 minuten kwam. De vele blessures, die hem bij Manchester United ook al parten speelden, hielden de routinier bijna wekelijks aan de kant. Juventus zou ondanks een doorlopend contract tot medio 2026 twijfels hebben over de samenwerking met Pogba, die zondag zeven minuten meedeed in de met 1-0 verloren wedstrijd tegen Sassuolo. De middenvelder is nu in voorbereiding op de tweede ontmoeting met Sporting Portugal van donderdag in de kwartfinale van de Europa League. Juventus sloot het heenduel af met een 1-0 zege.