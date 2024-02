Ploeggenoot Mbappé lijkt toekomst te verraden: ‘We weten waar Kylian heen gaat’

De nabije toekomst van Kylian Mbappé lijkt bekend. Uit de woorden van Ibrahim Konaté na Brentford – Liverpool (1-4) valt namelijk af te leiden dat zijn landgenoot in ieder geval niet onderweg naar Anfield is. Konaté zegt 'dat we allemaal weten waar Kylian naartoe gaat', waardoor er nog maar één club in de race lijkt. Namelijk de club die steevast aan Mbappé wordt gelinkt: Real Madrid.

Mbappé gaat Paris Saint-Germain na dit seizoen definitief verlaten, zo werd donderdag bekend. De 25-jarige steraanvaller gaat transfervrij vertrekken bij de Franse grootmacht.

Een van de clubs die een poging willen wagen voor zijn krabbel, zou Liverpool zijn. Volgens Le Parisien zien the Reds Mbappé als potentiële opvolger van Mohamed Salah, die in verband wordt gebracht met een vertrek naar Saudi-Arabië.

"Vous pensez vraiment qu'il va venir ici ? Je pense qu'on sait tous où il y va aller" ?? Kylian Mbappé à Liverpool la saison prochaine?Ibrahima Konaté a sa petite idée ??#BRELIV | #PremierLeague pic.twitter.com/nEvMrStLHY — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 17, 2024

Konaté, ploeggenoot van Mbappé bij het Franse nationale team, geeft Liverpool echter weinig kans. "Denk je echt dat hij hierheen komt?", lacht de verdediger van de Engelse topclub in gesprek met Canal+.

"We weten allemaal waar hij naartoe gaat." Daarmee lijkt Konaté te doelen op Real Madrid.

De Koninklijke wilde Mbappé vorig jaar al naar Spanje lokken met een tekenbonus van 130 miljoen euro en een jaarsalaris van 26 miljoen. Ditmaal heeft Real minder over voor zijn handtekening, maar probeert het de aanvaller middels het sportieve plaatje over de streep te trekken.

Mbappés entourage heeft daar echter geen boodschap aan, wat de reden vormt dat hun cliënt nog altijd niet getekend heeft. Wel zou hij nog altijd de bestbetaalde speler worden in Santiago Bernabéu. Mbappé strijkt momenteel een jaarsalaris van 75 miljoen euro netto op bij PSG.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties