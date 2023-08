Ploeggenoot legt uit wat samenspelen met Lionel Messi moeilijk maakt

Zondag, 27 augustus 2023 om 13:40 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:49

Kamal Miller geniet ervan om bij Inter Miami samen te spelen met Lionel Messi. De Argentijnse sterspeler bewees in de nacht van zaterdag op zondag andermaal zijn waarde voor de club uit Florida door bij zijn MLS-debuut het net te vinden. Miller, die tegen New York Red Bulls (0-2 winst) als verdediger aan de aftrap verscheen, prijst Messi maar laat ook weten dat zijn aanwezigheid afleidend kan zijn.

Messi bewees als invaller zijn waarde bij de herstart van de MLS door het competitieduel met New York Red Bulls vlak voor tijd met een treffer definitief in het slot te gooien. De 36-jarige aanvaller kwam met een uur op de klok als invaller binnen de lijnen voor de Ecuadoriaan Leonardo Campana. In de 89ste minuut bepaalde Messi de eindstand op 0-2 na een fraaie combinatie met het achttienjarige talent Benjamin Cremaschi. De creatieveling staat nu op elf goals en drie assists in negen wedstrijden voor Inter Miami.

Miller stak na de zege de loftrompet over zijn Argentijnse ploeggenoot tegenover het clubkanaal van Inter Miami. “Ik betrap mezelf erop dat ik soms naar hem kijk in plaats van dat ik mijn taak uitvoer. Het is moeilijk om gefocust te blijven als je zo'n geweldige speler in je elftal hebt.” Het doet de 26-jarige mandekker weinig dat er veel wordt geschreven dat Messi in zijn eentje de ploeg draagt. “Ik denk dat Messi elk team waarin hij speelt draagt, dus het is absoluut geen belediging voor ons als mensen dat zeggen.”

Messi was sinds zijn komst naar Miami al goed voor tien goals in zeven duels in de Leagues Cup, dat door de club van mede-eigenaar David Beckham werd gewonnen. Afgelopen woensdag werd tevens de finale van de US Open Cup, het Amerikaanse bekertoernooi, bereikt. Messi nam Inter Miami tegen Cincinnati FC (3-3 na 120 minuten, 7-8 na strafschoppen) met twee assists op spits Leonardo Campana ook weer bij de hand.