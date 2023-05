‘Plannen Fortuna kunnen de prullenbak in: Yilmaz wordt assistent-bondscoach’

Donderdag, 4 mei 2023 om 13:03 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:04

Burak Yilmaz gaat aan de slag als assistent-bondscoach bij de nationale ploeg van Turkije, zo melden verschillende Turkse media. De spits van Fortuna Sittard zou na zijn actieve loopbaan bij de Limburgers een trainerstraject volgen, maar lijkt die plannen in de ijskast te willen zetten. Yilmaz moet bij de Turkse ploeg de rechterhand worden van Adbullah Avci, die op het punt staat om Stefan Kuntz op te volgen.

Yilmaz wekte ruim een maand geleden verbazing met een cryptisch bericht op Instagram, waarin hij leek te hinten op een afscheid bij de Limburgse club. De routinier zou het daarmee op hebben willen nemen voor de rest van de selectie, die wachtte op achterstallige salarissen. De club kampte met 'onvoorziene kosten', waardoor de salarissen enkele dagen later dan normaal werden uitgekeerd. Yilmaz hervatte vervolgens de training en kwam tegen Ajax (4-0 nederlaag) nog in actie.

Deze week keerde Yilmaz weer terug op het trainingsveld, maar als we de Turkse media moeten geloven gaat zijn avontuur bij de nummer twaalf van de Eredivisie niet lang meer duren. De 77-voudig international staat in de startblokken om als assistent-bondscoach aan de slag te gaan. Yilmaz krijgt bij de Turkse bond bovendien de gelegenheid om een versnelde trainerscursus te doen. Bondscoach Kuntz staat zwaar onder druk in Turkije, wat de speculaties over zijn opvolging op gang hebben gebracht.

Fortuna is sinds 2016 eigendom van de Turkse zakenman Isitan Gün, die er dus in slaagde om zijn bekende landgenoot naar Sittard te halen. Yilmaz was tot vorig jaar nog de aanvalsleider van het Turkse nationale elftal, maar nam na de uitschakeling in de strijd om een WK-ticket afscheid. De uitschakeling konden de Turken niet wijten aan Yilmaz, die volop scoorde en vorig jaar onder meer een hattrick maakte tegen Oranje (4-2). De aanvaller strandde op 31 goals in 77 interlands.