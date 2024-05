Plaats voor onder anderen Kaplan en Kökçü in EK-voorselectie Turkije

Turkije heeft de 35-koppige voorselectie voor het EK bekendgemaakt. Daarin is onder anderen plek voor Ajacied Ahmetcan Kaplan en ex-Feyenoorder Orkun Kökçü. Ook ex-Eredivisionisten Ferdi Kadioglu en Enes Ünal mogen hopen op hun EK-deelname.

Turkije komt op het EK deze zomer uit in Groep F, waarin Portugal, Georgië en Tsjechië de tegenstanders zijn. Turkije werd eerste in de kwalificatiepoule en reist naar Duitsland af als nummer 40 van de FIFA-wereldranglijst.

Uiterlijk 7 juni zal de Turkse bond de definitieve EK-selectie moeten doorgeven aan de UEFA. Dan geldt er een maximum van 26 spelers, waardoor er van deze shortlist nog negen spelers geschrapt zullen moeten worden.

Kaplan is een van de opvallende namen op de lijst. De 21-jarige centrale verdediger van Ajax werd in maart voor het eerst opgeroepen door de Turkse bondscoach, maar maakte vooralsnog alleen minuten in de Onder 21-ploeg. Kaplan mag nu dus nog steeds hopen op deelname aan het EK.

Vanzelfsprekend is er ook plaats voor Kökçü. De middenvelder van Benfica is inmiddels uitgegroeid tot een zekerheid in de selectie van bondscoach Vincenzo Montella. Kökçü zat bij het vorige EK ook al bij de selectie.

Andere bekende namen zijn die van Kadioglu en Ünal, die beiden in de Eredivisie actief waren. Voor Ünal zou het ook het tweede EK worden, daar hij net als Kökçü onderdeel uitmaakte van de EK-selectie in 2021, toen Turkije kansloos laatste werd in Groep A.

Verder zullen de Turken vooral rekenen op de diensten van sterspeler Hakan Çalhanoglu. De middenvelder van Inter is verreweg de meest ervaren man in de selectie. In 84 interlands scoorde hij 18 keer namens Turkije.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties