PL-scheidsrechter gaat totaal de mist in met rode kaart: ‘Lachwekkend dit zeg’

In Engeland is er veel ophef over de rode kaart van Willy Boly. De centrumverdediger an Nottingham Forest veroverde met een sliding de bal van Adam Smith. De voet van Smith landde op Boly, waardoor de overtreding niet van, maar op de mandekker leek. Toch gaf arbiter Rob Jones een tweede gele kaart aan Boly. In de blessuretijd completeerde Dominic Solanke tot overmaat van ramp voor de Forest-fans zijn hattrick: 2-3.

Het voorval gebeurde in de 23ste minuut, toen Boly al geel op zak had. Hij zette eerst al een sliding in en tikte de bal voor Solanke weg. Die bal stuitte vervolgens naar voren en belandde in niemandsland.

Boly en Smith zetten beiden een korte sprint in. Boly was er met zijn lange benen echter net iets eerder bij dan de Bournemouth-verdediger. Smith viel vervolgens, nadat Boly de bal al weggespeeld had, theatraal over het been van de inglijdende Ivoriaan.

Jones trapte er in en gaf een tweede gele prent aan Boly, tot ongeloof van de meesten op en naast het veld. Ook debuterend trainer Nuno Espirito Santo kon zijn ogen niet geloven.

Lang leken de ploeggenoten van Boly zich naar een resultaat te knokken. Ex-Manchester United-aanvaller Anthony Elanga en Chris Wood maakten een dubbelslag van Solanke nog onschadelijk. In de 94ste minuut trof de Engelse spits echter nogmaals doel en dompelde hij Forest in rouw: 2-3.

In de studio van Sky Sports wordt met open ogen naar de rode kaart gekeken. Mike Dean, oud-scheidsrechter in de Premier League, is daar aanwezig en legt uit dat de VAR, ook al zou het willen, niet kan ingrijpen.

"De VAR kan zich niet mengen bij gele kaarten, alleen bij directe rode kaarten". De vraag wordt snel opgeworpen of die regel dan niet moet veranderen. "Ik denk dat ze dat ook gaan veranderen, ze zijn er al naar aan het kijken met het oog op volgend seizoen", antwoordt Dean.

Ook op social media is men verbouwereerd na het zien van de beelden van de rode kaart. "Lachwekkend dit zeg", plaatst een gebruiker van X op het platform.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties