Pikante trainerswissel is na dreun voor Bayern opnieuw onderwerp van gesprek

Zondag, 21 mei 2023 om 10:33 • Guy Habets • Laatste update: 11:04

Bayern München heeft zaterdagmiddag de Duitse titel op het spel gezet door met 1-3 te verliezen van RB Leipzig en dat is hard aangekomen bij Hasan Salihamidzic. De voormalig middenvelder van der Rekordmeister, die nu de technische lijnen uitzet bij de club, neemt trainer Thomas Tuchel echter niets kwalijk. Salihamidzic werd gevraagd of hij al spijt heeft van de beslissing om Julian Nagelsmann weg te sturen en een nieuwe trainer aan te stellen, maar dat blijkt niet het geval te zijn.

Door de nederlaag tegen Leipzig heeft Borussia Dortmund het binnenhalen van de Duitse landstitel nu in eigen hand. Als het zondag wint op bezoek bij FC Augsburg en volgende week in eigen stadion ook met FSV Mainz 05 afrekent, gaat het landskampioenschap voor het eerst sinds 2012 niet naar Beieren. Eerder werd Bayern onder Tuchel ook al uit de Champions League gewipt door Manchester City en was de kwartfinale van de DFB-Pokal tegen SC Freiburg (1-2) het eindstation. Waar Nagelsmann werd ontslagen vanwege tegenvallende resultaten, lijken die onder Tuchel juist nog slechter te zijn geworden.

Salihamidzic wil daar echter niet in mee. De technische man van Bayern wordt door Sky Sports Deutschland gevraagd naar zijn discutabele beslissing om Nagelsmann te ontslaan en Tuchel aan te stellen, maar daar staat hij nog steeds achter. "Als we niks winnen dit seizoen, zou je kunnen zeggen dat de trainerswissel niets heeft opgeleverd", zo begint hij. "Maar Thomas Tuchel heeft het echt geweldig gedaan. We hebben er destijds lang over nagedacht en kwamen tot de conclusie dat het moest gebeuren. Ik zou nu dezelfde keuze maken, en morgen ook. Het was nodig."

Bayern speelt op de slotdag van de competitie een lastige uitwedstrijd bij 1. FC Köln en moet hopen dat Dortmund deze zondag of volgende week tegen Mainz punten laat liggen. Die Borussen staan nu nog een punt achter op de aartsrivaal uit München en hebben aan een gelijkspel niet genoeg om de koppositie te grijpen. Het doelsaldo is immer ruim in het voordeel van Bayern. De Bundesliga blijft sowieso tot het laatste moment spannend, want het is ook nog niet zeker welke clubs de Champions League ingaan en hoe de andere Europese tickets worden verdeeld. Daarnaast kunnen er nog vier clubs degraderen.