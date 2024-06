Pikant: Joey Veerman verschijnt tijdens dramatische EK-wedstrijd tegen Oostenrijk op verlanglijstje Borussia Dortmund

Ook Joey Veerman staat op het lijstje van Borussia Dortmund, zo meldt Florian Plettenberg namens Sky Deutschland. Eerder werd al gemeld dat de Duitse grootmacht interesse heeft in twee andere PSV’ers: Jerdy Schouten en Johan Bakayoko.

De situatie van Schouten wordt nadrukkelijk in de gaten gehouden door Dortmund. Die Borussen willen de controlerende middenvelder alleen inlijven wanneer het niet tot een deal zou komen met Pascal Gross, die over moet komen van Brighton & Hove Albion.

Daar wordt nu de interesse in Veerman aan toegevoegd. Ook hij zou als alternatief moeten gelden voor Gross. Het lijkt vrijwel uitgesloten dat zowel Veerman als Schouten naar Dortmund zullen trekken.

Dortmund is er wel van overtuigd dat er een speler moet komen die invulling kan geven aan de nummer 6-positie en/of de nummer 8-positie. Mocht Gross niet komen, schakelt Dortmund dus door naar de Eindhovenaren.

Veerman heeft bij PSV een uitstekend seizoen achter de rug. Hij werd in Eindhoven overtuigend kampioen in de Eredivisie en gaf afgelopen seizoen in 41 officiële wedstrijden maar liefst 19 assists. Ook vond hij zelf zeven keer het net.

Veerman beschikt bij PSV, dat hem in januari 2022 voor zes miljoen euro overnam van sc Heerenveen, nog over een contract tot medio 2026. Toch maakte hij er na het gewonnen kampioenschap geen geheim van deze zomer graag een stap te willen maken. Inmiddels taxeert Transfermarkt hem op veertig miljoen euro.

Het is voor Veerman echter wel te hopen dat ze in Dortmund niet kijken naar het EK-duel tussen Nederland en Oostenrijk. De 25-jarige middenvelder zat totaal niet in de wedstrijd en werd al na ruim een half uur door Ronald Koeman gewisseld voor Xavi Simons.

