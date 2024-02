Pijnlijke haarscheurtjes bij Bayern: Kimmich clasht met assistent van Tuchel

Bij Bayern München is het zondagavond na de verloren uitwedstrijd tegen VfL Bochum (3-2) bijna tot een handgemeen gekomen tussen Joshua Kimmich en assistent-trainer Zsolt Löw. De frustraties bij de twee liepen zo hoog op dat ze clashten bij hun gang naar de kleedkamer.

Bayern wist door de eerdere zege van Bayer Leverkusen op FC Heidenheim wat het te doen stond met het oog op de landstitel. De ploeg van Thomas Tuchel keek bij rust echter al tegen een 2-1 achterstand aan en was niet in staat dit om te buigen.

Gerade Szene beim Reingehen der Bayern-Spieler. Co-Trainer klatscht Spieler ab, #Kimmich schnauzt ihn dabei an. Jeder der „Tuchel raus“ schreit, sollte auch „Kimmich raus“ schreien. Dieser Typ ist absolutes Gift für die Team-Chemie und alles aber kein Führungsspieler. #FCBayern pic.twitter.com/Z9PA8nsJ3G — Anna Neumann (@anna_p_neumann) February 18, 2024

Na ruim een uur spelen haalde Tuchel Kimmich naar de kant, wat tot woede leidde bij de controlerende middenvelder. Op beelden is te zien hoe de Duits international het aan de stok krijgt met Löw.

Na Kimmichs wissel vingen de camera's al een shot waarop te zien was hoe hij hoofdschuddend in de dug-out van Bayern had plaatsgenomen. Der Rekordmeister stond op dat moment met 2-1 achter en zou niet veel later op een 3-1 achterstand komen te staan.

After the final whistle, there were angry discussions and almost a scuffle between Joshua Kimmich and assistant coach Zsolt Low [@AZ_Strasser] — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) February 18, 2024

Volgens BILD brak daarna een stevige woordenwisseling uit en moest Löw bij zijn gang naar de kleedkamer worden tegengehouden door andere leden van de staf toen hij probeerde Kimmich te achtervolgen.

Toen Löw Kimmich iets toeschreeuwde, draaide laatstgenoemde zich om en moest ook hij worden tegengehouden door mensen van de club. De verbale strijd zou tot in de kleedkamer zijn doorgegaan.

Door de nederlaag staat Bayern nu op acht punten achterstand van koploper Bayer Leverkusen, dat nog nooit kampioen wist te worden in Duitsland. Het is voor de ploeg van Tuchel de derde nederlaag op rij in alle competities.

