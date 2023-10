Pijnlijke conclusie over tweetal van Ajax: ‘Niet veel beter dan KKD-niveau’

Zondag, 29 oktober 2023 om 17:05 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:10

Marciano Vink maakt na afloop van PSV - Ajax (5-2) een pijnlijke conclusie over Anton Gaaei en Gastón Ávila. De backs van de Amsterdammers maakten geen goede indruk op de analist van ESPN. "Ik denk niet dat Gaaei en Ávila veel beter dan KKD-niveau zijn."

Ajax speelde een uitstekende eerste helft en kwam tot tweemaal toe op voorsprong via Branco van den Boomen en Brian Brobbey, die de gelijkmaker van Hirving Lozano ongedaan maakte. Na rust maakte PSV de achterstand volledig goed via Ismael Saibari, Luuk de Jong en nogmaals twee keer Lozano.

"Het zegt mij niet heel veel of zij nu de nummer zeventien of achttien zijn", vertelt Vink. "Maar waar het mij met name om gaat is dat Ajax gewoon een hele goede, degelijke eerste helft heeft gespeeld. Waarin de volgende trainer die voor de groep staat echt wel goede dingen uit kan halen." Vink is daarna ook lovend over PSV en stelt dat de tactische omzetting door met twee nummers 10 te spelen (Saibari en Til) de thuisploeg bijzonder hielp.

Vink zegt geschrokken te zijn van Ávila en Gaaei. "Bakayoko leek in de tweede helft een totaal andere speler, mede doordat Ávila de binnenkant niet dicht houdt. Hij zegt dat hij een centrale verdediger is..." Bijvoorbeeld bij de 4-2 van PSV zagen Gaaei en Ávila er niet goed uit. Een voorzet van Johan Bakayoko kon bij de tweede paal worden binnengelopen door Lozano, die geen enkele tegenstand kreeg van Gaaei.

"Bakayoko had echt de tweede helft van zijn leven. Moet je kijken hoe hij (Ávila) hier staat", vertelt Vink bij het zien van de beelden van de 4-2. "De laatste lijn, hoe Ávila dit oplost..." Presentator Jan Joost van Gangelen stelt dat Lozano 'ook de wedstrijd van zijn leven had'. "Ik denk niet dat Gaaei en Ávila veel beter dan KKD-niveau zijn", concludeert Vink.

Kwakman vult aan: "Buiten alle tactiek om gaat het er ook om hoe je verdedigt. Ávila, Sutalo en ook Gaaei zijn daarin tekortgeschoten." Vink stelt dat het grote verschil tussen PSV en Ajax ook ligt aan de mogelijkheden op de bank. "Bij PSV verandert er daadwerkelijk iets", doelt hij op de wisselmogelijkheden bij de Eindhovenaren.

"Die luxe heeft Ajax niet", gaat Vink verder. "Ze hebben voor 120 miljoen ingekocht, maar als zij een speler moeten inbrengen, zoals Vos, Godts of Salah-Eddine, dat zijn allemaal veredelde jeugdspelers." Kwakman: "En de aankopen. Dat is het onderliggende probleem. Het is al vele malen benoemd: het aankoopbeleid." Geen van de twaalf aankopen van de inmiddels ontslagen technisch directeur Sven Mislintat lijkt vooralsnog écht een directe aanwijst te zijn voor de Amsterdammers.