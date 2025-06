Pierre van Hooijdonk voelt zich gepasseerd en reageert veelzeggend op X

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Pierre van Hooijdonk, die zich gepasseerd voelt.

Een X-account plaatste onlangs twee elftallen met de beste vrije trappennemers en beste penaltynemers. Bij de vrije trappen staan onder meer Ronald Koeman, Juninho, Ronaldinho, David Beckham en Lionel Messi.

Spelers als Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, Francesco Totti en Zinedine Zidane hebben een plekje in het elftal van de beste strafschoppennemers bemachtigd. Van Hooijdonk ontbreekt bij beide ploegen en is het daar niet mee eens.

Op X reageert hij met een smiley van een blindenstok en een blindengeleidehond. De tweet is inmiddels zo’n 42.000 keer bekeken.