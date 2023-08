Pierre van Hooijdonk raakt opnieuw tv-klus kwijt vanwege uitspraak over Steijn

Vrijdag, 25 augustus 2023 om 13:17 • Bart DHanis

Pierre van Hooijdonk is, wanneer Ajax speelt, niet meer welkom als analist bij ESPN, zo heeft de zender laten weten tegenover De Telegraaf. “We moeten constateren dat de geloofwaardigheid van Pierre waar het gaat over Ajax en Maurice Steijn hiermee te ver is aangetast”, licht de sportzender toe in het dagblad. Bij andere duels zal Van Hooijdonk nog wel uitgenodigd kunnen worden als analist.

Van Hooijdonk zei twee weken geleden in Studio Voetbal dat Steijn in zijn periode bij NAC betrokken was bij 'duistere deals’ met makelaars. De uitspraken werden ondanks herhaaldelijk doorvragen door de presentator in de uitzending niet onderbouwd door Van Hooijdonk. De beschuldigingen hebben ook na de uitzending tot de nodige discussies geleid. Vorige week woensdag maakte de NOS al bekend dat Van Hooijdonk hierom voorlopig buiten beeld blijft. “Uitgangspunt van de NOS is dat uitlatingen langs de lat van zorgvuldigheid en betrouwbaarheid gelegd moeten kunnen worden. Daar ontbrak het aan.”

Ajax-trainer Steijn eiste dat Van Hooijdonk zijn uitspraak over hem zou rectificeren en gaf hem tot woensdagmiddag 16 augustus de tijd. Het gestelde ultimatum werd niet gehaald door de NOS-analist, maar toch neemt Steijn genoegen met de excuses die die woensdagavond op de site van de NOS werden geopenbaard en ziet dus af van het kort geding dat hij had aangespannen tegen de voormalig spits.

Op de website van de publieke omroep viel er te lezen: “Deze opmerking heb ik in the heat of the moment gemaakt, in een discussie met tafelgasten. Voor mijn opmerking heb ik geen bewijs en die opmerking had ik daarom ook niet moeten maken. Ik neem hierbij terug wat ik over Maurice heb gezegd en ik bied hem mijn excuses aan. Wanneer het stof is gedaald, neem ik contact op met Maurice om wat tussen ons speelt, uit te praten.” Of dat gesprek tussen Van Hooijdonk en Steijn daadwerkelijk gaat plaatsvinden is nog onbekend.