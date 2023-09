Pierre van Hooijdonk komt direct in het begin van Studio Voetbal met reactie

Zondag, 3 september 2023 om 22:14 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:22

Pierre van Hooijdonk is voor het eerst sinds 13 augustus weer aanwezig als analist bij Studio Voetbal. De oud-spits kwam in opspraak vanwege uitspraken over Maurice Steijn die hij niet kon beargumenteren, waarna hij drie weken geschorst werd door de NOS. Direct aan het begin van de uitzending komt de analyticus met een reactie op de afgelopen periode.

“Het gaat goed met me”, vertelt Van Hooijdonk. “Zoals je je voor kunt stellen is het nu iets rustiger dan drie weken geleden. Ik heb mijn excuses gemaakt omdat ik geen bewijzen had voor mijn opmerkingen. Dat moet je niet doen. Ik heb contact gekregen met Maurice en wil graag een gesprek met hem, maar hij vond het daar nog te vroeg voor. Dat mag natuurlijk, maar wat mij betreft staat die deur open, het liefst zo snel mogelijk.”

“Ik zal het vertrouwen van de kijker weer moeten terugwinnen, dat snap ik best”, vervolgt Van Hooijdonk. “Ik kan zeker objectief naar Ajax en de trainer Steijn kijken. De afgelopen tien jaar is me dat ook goed gelukt. Ik hoop dat we nu een streep onder deze zaak kunnen zetten, graag zelfs. Dit is een eenmalige uitglijder geweest, dat kan ik al wel verklappen.”

Van Hooijdonk kwam half augustus enorm in opspraak vanwege uitlatingen over vermeende ‘betrokkenheid bij duistere dealtjes met bevriende zaakwaarnemers’ van Steijn in zijn NAC-periode. Bij die beschuldiging leverde Van Hooijdonk, zelf lid van de raad van commissarissen van NAC, geen bewijs, waarna Steijn via zijn advocaat eiste dat de analist zijn uitspraken zou rectificeren. Nadien bood Van Hooijdonk zijn excuses aan, maar hij werd desalniettemin geschorst door de NOS.