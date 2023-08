Pierre van Hooijdonk haalt hard uit via Twitter: ‘Zo verrot is deze wereld’

Zaterdag, 12 augustus 2023 om 10:25 • Jan Hoeksema • Laatste update: 10:35

Pierre van Hooijdonk heeft een sneer uitgedeeld aan voormalig NAC Breda-directeur Mattijs Manders. Vrijdag werd bekend dat laatstgenoemde de nieuwe president wordt van de Franse club Troyes AC en dat leidt tot verbazing bij Van Hooijdonk. De oud-spits doet naar aanleiding van het nieuws een boekje open over hoe de voetbalwereld volgens hem 'verrot' is.

"Een van de vele voorbeelden van die beerput, en niet het laatste", schrijft de Studio Voetbal-analist op zijn Twitter-pagina. "Voor mensen van buiten de voetbalwereld: zo verrot is deze wereld. Bevriende makelaars, trainers en aandeelhouders hebben allemaal bloed aan hun handen. Als je het doorziet ben je een lul en vervelend mannetje."

Manders was tussen 2020 en 2022 algemeen directeur bij NAC, maar kan niet op veel lof rekenen voor het werk dat hij in die periode heeft gedaan. De directeur poogde destijds om de club onderdeel te maken van de City Football Group, het voetbalconcern dat eigenaar is van onder meer Manchester City, Troyes en Girona. Uiteindelijk ketste de deal af, tot grote vreugde van de supporters van NAC.

Van Hooijdonk trad eind 2022 toe tot de Raad van Commissarissen van NAC, niet lang nadat Manders de club had verlaten. Hier houdt de 52-jarige oud-speler zich bezig met de technische zaken. De club begon vrijdag aan het vijfde seizoen op rij in de Keuken Kampioen Divisie, nadat de Bredanaars in 2019 degradeerden. Uit bij FC Dordrecht werd met 2-2 gelijkgespeeld.