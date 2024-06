Van Hooijdonk ziet opvallend lichtpuntje in basiself Nederlands elftal

Pierre van Hooijdonk benoemt opvallende speler als lichtpuntje in basiself Nederlands elftal

Donyell Malen was dinsdagavond de meest dreigende aanvaller van Oranje, zo stelt analist Pierre van Hooijdonk in de nabeschouwing van de NOS. Waar Voetbalzone en het Algemeen Dagblad de aanvaller van Borussia Dortmund een 4,5 gaven voor zijn optreden tegen Oostenrijk (2-3), is Van Hooijdonk wel tevreden over Malen.

Bij de 0-1 van Oostenrijk nam Malen direct de hoofdrol op zich. De 25-jarige international liet zijn directe tegenstander Alexander Prass aanvankelijk vrij lopen. In een poging zijn fout te herstellen gleed Malen naar een voorzet van de Oostenrijkse linksback, waarmee hij de bal ongelukkig achter zijn eigen doelman Bart Verbruggen schoot: 0-1 na zes minuten.

In de 24ste minuut kreeg Malen een uitgelezen kans om zijn eigen doelpunt goed te maken, toen de pijlsnelle aanvaller werd weggestuurd door Reijnders. Oog in oog met Pentz schoot hij de bal echter wild naast het Oostenrijkse doel. In de 72ste minuut raakte Malen geblesseerd, waarna hij werd vervangen door Wout Weghorst.

Voetbalzone-redacteur Rian Rosendaal gaf Malen een 4,5 voor zijn optreden. Datzelfde cijfer kreeg hij van AD-journalist Mikos Gouka. “Michel Valke heeft veertig jaar na dato een opvolger. Malen maakte net als Valke een eigen doelpunt door de bal hard langs zijn eigen keeper Verbruggen te glijden. Maar er mislukte meer bij de aanvaller van Borussia Dortmund. Zo miste hij een enorme kans alleen voor keeper Patrick Pentz. Voor de pauze één goede actie waarbij hij buitenom glipte, maar het leverde Oranje niets op.”

Van Hooijdonk is in zijn analyse na afloop een stuk minder kritisch op Malen. “Ik vond Malen een lichtpuntje. Hij was ondanks zijn eigen goal wel de meest dreigende aanvaller.” De voormalig supersub zag de verhoudingen veranderen toen Wout Weghorst Malen verving na zijn blessure.

“Op het moment dat Malen eruit ging en Xavi Simons naar de rechterkant verhuisde, miste je daar een stukje diepgang”, aldus Van Hooijdonk. “Malen kwam wel als enige langs zijn tegenstander.” Het is niet voor het eerst dat Malen een grote kans mist op een Europees kampioenschap. De linkspoot hielp tegen Tsjechië (0-2 nederlaag) in 2021 ook al een grote kans om zeep.

