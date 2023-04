Pierre spreekt Veronica tegen als het gaat om gewenste wissel bij Feyenoord

Donderdag, 20 april 2023 om 22:05 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:10

Kees Jansma is niet onder de indruk van het spel dat Alireza Jahanbakhsh op de mat legt. De analyticus laat tijdens de rust in de studio van Veronica weten dat hij niets zou wijzigen aan het Feyenoord dat halverwege Roma op 0-0 houdt, al ziet hij liever dat de rechtsbuiten van de Rotterdammers gewisseld wordt. In de studio van ESPN klinkt overigens een ander geluid: zowel Pierre van Hooijdonk als Kenneth Perez is positief gestemd over Feyenoord.

Jansma is in het algemeen tevreden, maar hij plaatst een kanttekening bij het optreden van Jahanbakhsh. “Feyenoord moet in de tweede helft hetzelfde doen als in de eerste helft. De ploeg was zeker gelijkwaardig aan Roma, al kwam Spinazzola er wel steeds goed doorheen. Wél klopt het dat Roma een sterke start had. Ik zie twee gelijkwaardige teams, want Feyenoord heeft ook grote kansen gehad. Misschien dat ze toch wel die Alireza Jahanbakhsh moeten wisselen op rechts.”

Perez is duidelijk positiever gestemd. “Geweldige pot! Alles erop en eraan. Feyenoord doet het echt heel goed. Zij krijgen ook de ruimte, maar ze blijven rustig aan de bal en durven te voetballen. Ze zoeken vooral de ruimtes bij de backs, die heel erg naar binnen komen. Ze gaan niet te gehaast te werk, maar blijven gewoon voetballen. Geertruida en Hartman komen de hele tijd vrij aan de binnenkant, dat doen ze gewoon heel erg goed. Die twee backs zijn cruciaal vandaag. Kökçü is de hele tijd vrij vandaag."

"Feyenoord zet heel goed druk", vervolgt Perez. "Dan moet Roma de lange bal spelen en valt Roma in twee delen, want de laatste spelers sluiten echt niet aan. De eerste tien minuten waren wel een uitzondering. Toen kreeg Roma er wel druk op”, aldus de analyticus, die bijval krijgt van Van Hooijdonk. Het is een andere wedstrijd dan in De Kuip, want tijdsdruk speelt een rol. Het opgefokte, wat vorige week eigenlijk helemaal niet het geval was, dat zit hierin opgesloten. Dat is de druk”, besluit Van Hooijdonk.