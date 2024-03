Pierre snoert V/d Vaart met één zin de mond in ‘wijf van Almere’-discussie

Rafael van der Vaart vindt het verdedigbaar hoe Maurice Steijn afgelopen maandag over Annemieke Zijerveld sprak. Steijn was toen te gast bij Rondo, waar hij de clubpsychologe van Almere City FC 'dat wijf van Almere' noemde. Van der Vaart kan dat begrijpen, gezien de uitlatingen die Zijerveld in oktober over Steijn deed. De rest van de Studio Voetbal-tafel gaat tegen Van der Vaart in.

Het onderwerp komt op tafel wanneer de casus 'Steijn en sc Heerenveen' wordt besproken. De oefenmeester voerde afgelopen week gesprekken met de Friezen over een eventueel dienstverband vanaf komend seizoen.

Als het aan Jeroen Stekelenburg had gelegen, had Heerenveen de gesprekken echter gecanceld. "Ik vind dat Ferry de Haan (algemeen directeur van de Friezen, red.) die afspraak af had moeten bellen als hij maandag de tv had aangezet. Ik zou op zo'n korte termijn niet met iemand gaan praten over een functie binnen een club", aldus de NOS-journalist.

Steijn noemde Zijerveld 'dat wijf van Almere' toen bij Rondo haar uitlatingen van oktober jl. werden besproken. Zijerveld beschuldigde de toenmalige Ajax-trainer destijds van zwak leiderschap in een interview op Radio 1. Stekelenburg noemt Steijns woorden 'ordinair en onbeschoft'. Van der Vaart springt in de bres voor Steijn.

"Als iemand – 'een vrouw' zeg ik dan maar – over jou praat alsof je er geen reet van kan", begint Van der Vaart, "mogen we toch eerlijk zijn? We zijn toch allemaal mens, of niet?" Stekelenburg: "Dat mag je denken, maar dat zeg je toch niet op nationale tv?"

De journalist vervolgt: "Het is niet dat hij in het nauw gedreven werd of dat het eruit floepte. Hij zat in een warm bad en dan zegt hij zoiets. Dan mag ik toch vinden dat je af bent?" Van der Vaart komt zijn tafelgenoot iets tegemoet. "Hij had beter 'vrouw' kunnen zeggen, dat ben ik met je eens. Maar ik zie jou ook vaak genoeg interviews met spelers doen waarvan ik denk: je had beter thuis kunnen blijven."

Het publiek ontsteekt in gelach, vermoedend dat Van der Vaart naar Stekelenburg sneert. De oud-middenvelder doelt echter op de spelers. "Die zeggen vaak weinig, en nu zegt er eens iemand wat..." Dan besluit Pierre van Hooijdonk zijn mond open te doen. "Je kan toch niet zeggen dat 'wijf' hetzelfde is als 'vrouw?'", aldus de oud-spits.

Snel daarna wordt de discussie in de kiem gesmoord. Van Hooijdonk kwam in augustus nog in opspraak na een beschuldiging aan Steijns adres. Toen betichtte de oud-spits Steijn van 'duistere dealtjes' vlak na diens begin bij Ajax. Van Hooijdonk schoof daarna een tijdje niet meer aan als analist en laat zich nog zo min mogelijk uit over Steijn.

