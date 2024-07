Pierre-Emerick Aubameyang verlaat Marseille en tekent contract in Venlo

Pierre-Emerick-Aubameyang verlaat Marseille en tekent in Venlo contract bij club van Nacho Fernández

Pierre-Emerick Aubameyang heeft zich officieel verbonden aan Al-Qadsiah, zo maakt de Saudische club bekend via de officiële kanalen. De Gabonees komt over van Olympique Marseille en heeft in Venlo, waar de club zijn trainingskamp heeft belegd, een contract tot medio 2026 ondertekend.

De inmiddels 35-jarige Aubameyang was vorig seizoen bezig aan zijn tweede jeugd bij Marseille. Over alle competities was hij goed voor maar liefst 30 treffers en 11 assists in 51 wedstrijden. Zeventien van die treffers maakte hij in de Ligue 1, terwijl hij ook in de Europa League op schot was met tien stuks.

Aubameyang kondigde onlangs al zijn vertrek bij Marseille aan. "Het is tijd voor mij om een nieuw hoofdstuk te starten", schreef hij op Instagram. "Ik heb altijd het advies van mijn vader gevolgd. Hij heeft me gemaakt tot de speler die ik ben."

"We hebben het besluit genomen om deze stap te zetten. Ik heb een jaar vol emoties gehad en ik bedank de club, de staf, mijn ploeggenoten en onze supporters", sloot de in Frankrijk geboren Aubameyang af.

Al-Qadsiah wist deze zomer al de nodige grote namen binnen te hengelen. Zo koos kersvers EK-winnaar Nacho Fernández voor een avontuur bij de Saudische promovendus. Daarnaast werd aan het begin van het EK al duidelijk dat Koen Casteels, de nummer één van België bij afwezigheid van Thibaut Courtois, zich had verbonden aan Al-Qadsiah.

Daarnaast wist de club zich te versterken met Uruguayaans international Nahitan Nández, die overkwam van Cagliari, en de van Club América afkomstige Mexicaans international Julián Quiñones.

Met zijn transfer gaat Aubameyang voor het eerst in zijn carrière buiten Europa voetballen. Zijn carrière begon bij FC Rouen, waarna hij ook speelde voor SC Bastia, AC Milan, Dijon, Lille OSC, AS Monaco, AS Saint-Étienne, Borussia Dortmund, Arsenal, FC Barcelona, Chelsea en dus Marseille.

