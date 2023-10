Pier Eringa trekt boetekleed aan: ‘Dat mag je ons over Mislintat verwijten’

Pier Eringa heeft in een uitgebreid interview met het NRC een boekje opengedaan over zijn tijd als voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Ajax. Eringa gaat tijdens het interview in op het functioneren van Sven Mislintat en stelt hij dat niet de RvC, maar ‘de vijfde colonne’ het voor het zeggen heeft in Amsterdam.

In het voorjaar ontstond er discussie over een voorstel van de RvC om een vergoeding te koppelen aan de functie van toezichthouder bij de club. De bestuursraad van de vereniging steunde het plan, maar moest aftreden vanwege felle kritiek. “Toen dacht ik wel even van: Oei, wie heeft het hier voor het zeggen?”

“Niet de RvC in ieder geval”, beantwoordt Eringa zijn eigen vraag. “De directie is ook onvoldoende in positie. Het lijkt erop dat een vijfde colonne is bij Ajax die alles bepaalt. De supportersdruk is er absoluut eentje. De media zijn behoorlijk bepalend: De Telegraaf is al lang boos op Ajax, dat is zo’n macht. De prominenten die vanaf de achterbank dingen roepen. De vereniging Ajax met al haar persoonlijkheden die invloed uitoefenen op de bestuursraad.”

Sven Mislintat

Eringa wordt ook gevraagd naar de affaire rond Sven Mislintat. De technisch directeur werd na de verloren Klassieker (0-4) al na vier maanden na zijn aanstelling ontslagen door Ajax. “Je mag ons verwijten dat we niet genoeg zicht hadden op Mislintat.”

“Wij dachten dat het spel tussen technische staf, technisch directeur en directie adequaat gespeeld werd, anders zouden we de transfers niet goedkeuren. De twijfels kwamen pas heel laat: toen Maurice Steijn na het gelijkspel tegen Fortuna Sittard (0-0) zei dat hij weinig invloed heeft gehad op de aankopen en toen het op het veld niet liep, hadden we zoiets van: wow, wat is hier gebeurd?”

“Toen waren we te laat”, stelt Eringa. Ook negeerde Ajax duidelijke signalen van zijn voormalige werkgever VfB Stuttgart. De Duitse club zei dat Mislintat brokken zou maken, indien hij te veel ruimte zou krijgen. “We hadden zicht op zijn kwaliteiten en aandachtspunten. Wij wisten dat hij elementen heeft van een einzelgänger. Wij kennen natuurlijk niet precies de discussies hoe die binnen de directie zijn geweest. Kun je met de kennis van nu zeggen: had dat strakker gemoeten? Waarschijnlijk wel.”

Josip Sutalo

Tot slot zet de krant ook vraagtekens bij de handelswijze van Mislintat. De inmiddels ontslagen td reisde in zijn eentje af naar Zagreb om te onderhandelen over de transfer van Sutalo. Marc Overmars reisde altijd met twee personen om eventuele belangenverstrengeling te voorkomen. “Ik weet niet hoe het gegaan is in de tijd van Overmars en hoe het gaat bij andere clubs. Als zo’n man op pad gaat, en hij heeft het vooraf goed afgestemd met zijn collega’s, en het is volstrekt helder welk mandaat hij heeft: dan is het volgens mij niet verkeerd.”